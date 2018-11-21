Limak Enerji “işaret dili” ile hizmet verecek

21 Kasım 2018

BURSA (DÜNYA) - Limak Enerji, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmak için yeni projesini hayata geçiriyor. Şirket, proje kapsamında işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret dilinde hizmet sunmaya başladı. Limak Enerji’nin hayata geçirdiği, “İşaret Dili Görüşme Hattı” Projesi ile her bir müşterinin ihtiyacına yönelik hizmet verilecek. Konuşma ve işitme engelli elektrik aboneleri söz konusu proje sayesinde işlemlerini işaret dili ile yapabilecek.

Limak Enerji, işitme ve konuşma engelli müşterileri için görüntülü görüşme desteği sunacak. Limak Enerji bu uygulama ile tüm aboneleriyle sağlıklı bir iletişim kurmayı ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Uygulama Uludağ Sağırlar Gençlik ve Spor Kulübü ile işbirliğinde hayata geçirilecek. Projenin ilerleyen aşamalarında tüm çalışanlarının işaret dili öğrenmesini sağlayacak olan Limak Enerji, bu proje ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Aytac; “İletişim kurmadığımız hiç kimse kalmayacak”

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Türkiye’de 8 milyona yakın engelli bireyin bulunduğuna işaret etti. Engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başlarına yerine getirebilmelerinin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimi için zorunlu olduğuna dikkat çeken Aytac şunları söyledi;

“Elektrikle ilgili işlemler açısından baktığımızda tüm kategorilerdeki engelleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İletişim kuramadığımız, problemini anlayıp sıkıntısını çözemediğimiz hiçbir kesim kalmasın istiyoruz. Uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezimiz ve e-Devlet üzerinden, ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerimiz için hizmeti bir nevi ayaklarına götürüyoruz. Görme engelli müşterilerimiz Çağrı Merkezimiz üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Son olarak bu ay içerisinde de ülkemizdeki yaklaşık 2 milyon işitme ve konuşma engelli vatandaşımız için WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme hattımızı devreye aldık. 0555 0 646 646 numaralı hattımız arandığında İşaret Dili ile hizmet veren temsilcimiz, müşterilerimizin tüm sorularını yanıtlıyor ve taleplerini yerine getiriyor. Dünya Engelliler Günü’nün yaklaştığı şu günlerde umarım farkındalık oluşmasına ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına da vesile oluruz.”