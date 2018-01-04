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Limak Uludağ’a iki ödül birden

BTSO tarafından düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar 2017' ödül töreninde Limak Uludağ Elektrik'e iki ödül verildi.

Limak Uludağ’a iki ödül birden
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BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 44.’sü gerçekleştirilen “Ekonomiye Değer Katanlar 2017” ödüllerinde "Enerji Sektörü" ve "Kurumlar Vergisi" kategorilerinde Limak Uludağ Elektrik iki ödülün birden sahibi oldu.

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ödülleri, kurumların enerjisini besleyen santrallere benzeterek, “Yaptığımız işleri ödül almak için değil, sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz halde sonunda ödüllendiriliyor olması gurur ve motivasyon kaynağıdır. 2018 yılında da ödüle layık görülecek hizmetler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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