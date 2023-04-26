Liman Oil yıl sonuna kadar 30 yeni akaryakıt istasyonu açacak

Liman Oil Genel Müdürü Eyüp Bilen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin, tüm paydaşlarıyla Türkiye’ye değer katmak için çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan cirosuyla Liman Oil’in yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurulduğunu dile getiren Bilen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin en büyük şirketleri arasındayız. Ayrıca, Türkiye'nin akaryakıt dağıtım şirketleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya, yarattığımız ölçek ekonomisi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler yaratmaya devam ediyoruz.”

Eyüp Bilen, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki yaraları sarabilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek adına vatandaşların yanında yer aldıklarını anlattı.

Kamu, sivil toplum ve özel sektör paydaşları ile birlikte, deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduklarını dile getiren Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitekim deprem felaketinin ilk gününden bu yana yaptığımız destekler kapsamında bölgeye yaklaşık 10 milyon TL'lik kaynak aktardık. Bu çerçevede yaklaşık 5 milyon litrelik akaryakıtı afet bölgesinde yer alan 11 ildeki istasyonlarımızın otomasyon sistemi ile kademeli olarak kullanımına sunduk. Yardımlarımız dışında valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda, onların yönlendirdiği lokasyonlara mobil ikmal noktaları ile kesintisiz enerji de sağlıyoruz”

100’e yakın akaryakıt satış noktası bulunuyor

Liman Oil Genel Müdürü Bilen, çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarını kaydederek, akaryakıt dağıtımı konusunda ciddi bir güçlerini bulunduğunu vurguladı.

Başarıya inanmış ve adanmış çok güçlü bir aile olduklarını aktaran Bilen, “Tüm ülkeye yayılmış yaklaşık 100’e yakın satış noktamızla akaryakıt dağıtımı konusunda yüksek hizmet kalitesi ve ideal çözümler sunuyor; bu alandaki tüm hizmetlere kolay ve hızlı erişim olanağı sağlıyoruz. Teknolojiyi çok seviyor ve kullanımını sürekli güncel tutuyoruz.” Diye konuştu.

Eyüp Bilen, dağıtım faaliyetleri dışında kendi akaryakıt istasyonlarıyla şehir merkezlerinde yatırımlara başladıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

“2023’ün ilk çeyreğinde 10 istasyonla başladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Artan maliyetler ve yaşanan olumsuzluklara karşılık yatırım yaptık ve dağıtım ağımıza yeni istasyonlar ekledik. Yeni yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz ve yıl sonuna kadar 20 yeni istasyon daha açacağız. Bu dönemde aramıza katılan yeni istasyonlar, Liman Oil’in gücünü ve bayilerimizin markamıza duydukları güveni gösteriyor.”