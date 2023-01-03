Lionel Messi’nin ortağı bir Türk

Türk girişimci Ata Sarı tarafından Santa Barbara’da kurulan lüks çocuk giyim markası Mama Luma, e-ticaret ile başlayan yolculuğuna global bir marka olma yönündeki girişimleriyle devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası’nın sahibi Lionel Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo’nun kurucu ortak olduğu çocuk giyim markası Enfans’ın Mama Luma ile yaptığı iş birliği, ticari açıdan başarılı sonuçlar vermeyi sürdürüyor. Antonela Roccuzzo, Mama Luma’nın web sitesinde satışa sunulan Enfans kapsül koleksiyonunu 30 milyon kişinin takip ettiği Instagram profilinde paylaşarak projeye destek veriyor.

Güney Amerika’nın enerjisi Mama Luma tasarımlarında hayat buluyor

Enfans ile yapılan partnerlik anlaşması kapsamında markanın tasarım ofisi haline gelen Mama Luma’nın İstanbul’da üretilen koleksiyonu tüm dünyada satışa sunuluyor. Mama Luma’nın Enfans ile ortaklığı kapsamında hazırladığı kapsül koleksiyonda Güney Amerika’nın enerjisini ve dinamik ruhunu yansıtan renkler bir araya geliyor. Canlı mavi ve turuncu renklerin hakim olduğu kıyafetler, çocukların kendilerini enerjik ve kıpır kıpır hissetmesini amaçlıyor. Mama Luma’nın ana koleksiyonlarından farklı olarak, erkek çocukları için de kombinler sunulan Enfans koleksiyonunda Mama Luma, kimi parçaları hem kız hem erkek tasarımlarında kullanarak, çocukların eşitlik ve arkadaşlık sevgisine de vurgu yapıyor. Koleksiyon, ilerleyen dönemde yeni tasarımlarla genişlemeye devam edecek.

Mama Luma, dünya markası olma hedefiyle ilerliyor

Enfans ile kurulan ortaklığın sonuçlarını kısa sürede almaya başladıklarını ifade eden Mama Luma Kurucusu Ata Sarı, iş birliği hakkında şunları aktardı: “Dünya Şampiyonu Lionel Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo’nun kurucu ortak olduğu Arjantinli çocuk giyim markası Enfans, satış ağını kıtalararası genişletmek hedefiyle markamıza ulaştı ve bir partnerlik anlaşması imzaladık. Mama Luma’nın dünya markası olma hedefi doğrultusunda önemli bir gelişme olan bu hamleyle ihracat anlamında önemli başarı yakaladık. Bir yandan Mama Luma’nın web site trafiği artarken, diğer yandan Enfans, iş birliği kapsamında ürünlerini ilk kez tüm dünyaya ulaştırma fırsatı yakaladı. Mama Luma’nın girişimci vizyonunun ve yakaladığı küresel başarının dünyanın farklı yerlerindeki markalara da ilham oluyor ve bu bizi oldukça gururlandırıyor. Bu kapsamda farklı ülkelerle de işbirliklerine sıcak bakıyor, pazar araştırmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bir futbolsever olarak Lionel Messi isminin içinde geçtiği bir projede yer almaktan gurur duyuyorum. Tebrikler Arjantin!”