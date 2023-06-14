Lipton’dan Sakarya’ya 500 milyon TL yatırım

Sakarya Arifiye’de 24 dönümlük arazi üzerinde 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan çay paketleme fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Lipton Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay ve Lipton Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Alptuğ Yıldırım’ın katıldığı törende, küresel çay pazarındaki yeri ve çay kültürünün gücü ile Türkiye’nin Lipton için önemli bir pazar olduğu vurgulandı.

Yıllık üretim kapasitesinin 25 bin tonu bulacağı öngörülen Lipton Türkiye’nin Sakarya’daki yeni fabrikasının, 2024 yılı Haziran ayında üretime başlaması planlanıyor. Toplam yatırım bedeli 500 milyon lirayı bulan ve iki fazda gerçekleşecek projenin ilk fazında Sakarya ili ve çevresinde 130 kişi, ikinci fazında ise 180 kişi istihdam edilecek.

Açılış töreninde konuşan Lipton Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay, Türkiye’de çay tarımını çok önemsediklerini vurgularken, Sakarya Arifiye’deki yeni fabrika ile da bölge ekonomisine, istihdama ve çay tarımının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.