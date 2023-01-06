Lobby İletişim’e 4 yeni marka

Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı global çapta ticari gayrimenkul yatırımları olan, sektörün önde gelen AVM yönetim ve kiralama şirketi Fiba Commercial Properties, sağlık teknolojileri alanında Koç Yaşa Çok Yaşa, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın da en köklü reasürans şirketlerinden Milli Reasürans ve 166 yıldır Türkiye’de yaşamı dönüştüren teknolojilere öncülük eden Siemens Türkiye’ye iletişim danışmanlığı hizmeti sunacak, iletişimin tüm disiplinlerinde danışmanlık üstlenecek.