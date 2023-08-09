Logo Yazılım ilk 6 ayda net kârını yüzde 38 artırdı

Türkiye'nin yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım'ın, 2023'ün ilk 6 aylık döneminde net karı yüzde 38 artışla 330 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, 2023 yılına ilişkin ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2023'ün ilk 6 aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla göre yüzde 61 artırarak 1 milyar 24 milyon TL'ye yükseltti. Şirketin satış gelirleri ABD doları bazında yüzde 21 arttı.

Hisse başına kazancı yüzde 33 arttı

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 316 milyon TL'ye ulaşan şirketin hisse başına kazancı ise önceki yıla göre yüzde 33 artarak 5,3 TL oldu.

Türkiye'de bulut çözümler yüzde 116'lık gelir artışı kaydetti ve Türkiye gelirlerindeki payı yüzde 37'ye çıktı. Logo Yazılım'ın kurumsal iş yazılımları ve e-Devlet çözümlerinde yeni müşteri kazanımı 5 bin seviyelerinde gerçekleşti.

E-Devlet çözümlerinde pazar lideri olan eLogo, Türkiye'de kesilen toplam e-Fatura sayısının yüzde 30'unu yönetiyor. Aktif müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 147 bine ulaştı.

Mikro KOBİ'lerin dijitalleşmesini sağlayan bulut çözümü Logo İşbaşı'nın ise kullanıcı sayısı 46 bin olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, 2023 yılının ilk yarısında güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Makro düzeyde yaşanan belirsizliklere rağmen Logo sürdürülebilir büyüme ve karlılığa odaklandı. Türkiye operasyonlarımızda güçlü gelir büyümesi kaydettik ve sürdürülebilir karlılığımızı koruduk. Bulut gelirlerimizi artırırken, müşteri tabanımızı genişletmeye devam ettik. Servisleşme stratejimiz çerçevesinde uçtan uca hizmet veren bir bulut teknoloji şirketi olmak için Ar-Ge yatırımları odağımız devam ediyor. Bulut çözümlerimizde yaşadığımız yüksek gelir artışını bu stratejimizin olumlu bir sonucu olarak değerlendiriyoruz.

Binden fazla iş ortağımızdan oluşan Türkiye'nin en yaygın iş yazılımları ağıyla, mikro ölçekten kurumsal büyük yapılara kadar tüm ihtiyaçları karşılayan bir ekosisteme sahibiz. Bu sayede mevcut müşterilerimizin memnuniyetini artırırken, yeni müşteri kazanımlarımızla da sürdürülebilir büyümeyi sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bulut teknolojilerle sunduğumuz yenilikçi servislerimizle birlikte ekonominin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."