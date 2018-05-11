Logo Yazılım, ilk çeyrekte kârı yüzde 71 artırdı

11 Mayıs 2018

Logo Yazılım, 2018 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı.

Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 67.4 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin net dönem kârı ise yüzde 71 artış göstererek 17.8 milyon TL’ye ulaştı. Logo, Türkiye’deki operasyonlarıyla net satış gelirlerinde yüzde 38, net kârlılıkta yüzde 69 büyüme sağladı. 2016 sonunda başlayan Romanya ve Hindistan yatırımlarına odaklanan Logo, bu yatırımların meyvesini almaya başladı ve Romanya’daki iştiraki Total Soft’un net satış gelirlerini ve kârlılığını artırdı.

Yazılım sektörünün müşteri sayısı açısından sektör lideri olan Logo, 2018 ilk çeyreğinde yeni müşteri kazanımını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25 oranında artırdı. E-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren Logo, müşteri havuzunu son 12 ayda yüzde 26 genişletti ve kontör harcama gelirleri yüzde 34 oranında arttı.

Uzun yıllardır Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo Yazılım, yatırımlarını bu dönem içerisinde de sürdürerek, özellikle Romanya’daki iştiraki Total Soft’un Ar-Ge yatırımlarıyla beraber toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranını da yüzde 32’ye çıkardı.

İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Son yıllarda istikrarlı bir şekilde tekrar ettiği çift haneli büyümesini 2017 yılında da sürdüren Logo Yazılım, 2018’e de aynı tempoyla başladı. İlk çeyrekte sergilediğimiz performans bize gurur veriyor. Bu performansın önemli bir kısmı Türkiye operasyonlarımızdaki istikrarlı yüksek büyümeden kaynaklanıyor. Öte yandan, geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak yurtdışı yatırımlarımıza odaklanmıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz Total Soft’un kârlılığındaki iyileşme de bu yatırımlarımızın meyvesini almaya başladığımızın somut göstergesidir.” dedi.