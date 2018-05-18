Lokantadan 'holding'e dönüştü

18 Mayıs 2018

İbrahim EKİNCİ

CEO olarak Atasun Optik'ten Emin Güvenç'i, CFO'luğa Fiba Perakende Grubu'nun tepesinden Esra Nil Erkmen'i, İK Direktörlüğü'ne C&A, Atasun Optik, Danone gibi perakende markalarında birçok farklı pozisyonda görev alan Beste Şirin'i, Pazarlama Müdürlüğü görevine Coca- Cola İçecek'ten Ayşegül Ronabar'ı, Satın Alma Müdürlüğü görevine Esas Holding, City Farm, Orya Organik'te üst düzey poziyonlarda çalışan Sara Franko'yu transfer etti. HD Holding’de operasyonların başına Mars’tan Akif Kaptanoğlu geldi. Çelebi’nin IT Direktörü Fulya Bıçak transfer edildi. Bu önemli transferleri son bir iki yıl içinde yaptı… Kendisi CEO’luk görevini bırakarak yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi… Bütün bunların amacı artık yarım milyar ciroya giden büyüklükteki bir şirketi ‘aile şirketi’ havasından çıkarıp modern yönetişim ilkelerinin uygulandığı “Kurumsal bir şirket”e dönüştürmek… HD Holding’ten söz ediyoruz. Patronu Kaan Demirağ’dan…

HD İskender’i babası Hakan Demirağ kurmuş. 2010’da Kaan Demirağ’a devretmiş. Artık yönetimde yer almıyor. “Bize güvenini gösterdi. Yönetimde yer almaması büyük bir jest. Ancak biz yönetim olarak bilgilendirme yapıyor ve fikirlerini alıyoruz. 2010 ve 2017 arasında bütün şirketleri kendim götürdüm. Kurumsallaşma için çok emek verdim. HD bir aile şirketi değil tamamen kurumsal olmalı diye düşündüm. Bu yüzden CEO’luğu da bıraktım. En kurumsal gıda perakendecisiyiz. Kadroya bu kadar yatırım yapan ikinci biri daha yok” dedi Kaan Demirağ. Bu konuda son bir operasyon daha bitiyor. Ankara ve İstanbul’daki ikili yönetim İstanbul’da birleştiriliyor.

Pidede ikinci markayı çıkardı

HD Holding, Ankara'da kurulan tek bir iskender lokantasından geliyor. 1995’te kurulan HD İskender ve 1999’da kurulan HD Döner markalarına, 2010’da Pidem ve 2013’te Pideko markalarını ekledi. Böylece 4 marka 4 şirket oldu. Türkiye’nin 28 ilinde, 90 HD İskender, 15 HD Döner, 95 Pidem ve Pideko restoranı olmak üzere toplamda 200 restoranı var. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ, “İskender ve pidede lideriz. Pidede bizden sonraki en büyük takipçimiz 20 şubelidir. İskenderde 90 restoranlı zincir yok. 12 milyon kişiye pide, 13 milyon kişiye iskender ve döner sattık. Yılı 25 milyon müşteri ile kapattık” dedi.

Peki bunların ciro olarak karşılığı ne? 2017’yi 370 milyon lira ciro ile tamamlamış HD Holding. 2018’de 500 milyon lira bekliyor. Bu yüksek büyümenin esası yeni şubelerden gelecek. İlk 4 ayda 40’tan fazla şube açmış. Yıl sonuna kadar toplamda 60 milyon lira yatırımla 60’ı geçecek. “Güzel teklifler geliyor. Hava parası ödemiyoruz. Bankalar da arkamızda. Bu avantajları değerlendiriyoruz. 5 yılda 500 şubeye ulaşacağız. Ancak bu tamam diyeceğimiz bir nokta değil. Yeni bir marka üretmeden veya satın almadan mevcut 4 markamızla bin 500-2 bin şubeye ulaşabiliriz. Daha yapacak çok iş var” dedi.

Şimdi… ‘Pidem’ varken ‘Pideko’ markası neden kurulmuş? Bunu fiyat politikası ile açıkladı Kaan Demirağ, “Pidem daha pahalı” dedi. Ancak anlatımına göre asıl ciro beklentisi fiyatta değil. Pidem’in en pahalısı 13 lira! Pideko 1-2 lira daha ucuz. Satış hacmine odaklanıyor. Eski tabirle söylersek “sürümden” kazanmak istiyor. Bu politikanın tuttuğu da anlaşılıyor. Şirketin misyon tanımında da bu var: “İşinin ehli ustalarının hazırladığı Türk mutfağı lezzetlerini; ulaşılabilir fiyatla, ürün kalitesinden ödün vermeden misafirleriyle buluşturmak…”

"Ortaklık olabilir ama seçiciyiz"

HD Holding, büyüyen, kazanan bir şirket. Büyüme potansiyeli de var. Böyle şirketler yatırımcının ilgisini çeker. Ortaklık, satın alma teklifleri geliyor mu diye sordum Demirağ’a… “Fonlardan her yıl geliyor. Avrupa’dan çok yatırımcı geliyor. Bizi ileri taşıyacak, yurtdışına kapı açacak bir ortak olabilir. Finansal ortak düşünmüyoruz” dedi.

HD Holding’in altındaki 4 şirketten HD Döner ve HD İskender’de CEO Emin Güvenç’in küçük ortaklığı var. Kaan Demirağ pide markalarını arkadaşıyla ortak kurmuş ancak arkadaşı ayrılmış.

Ankara'da 2 et işleme tesisi var

• Son birkaç not... HD Holding patronunun başka bir sektör niyeti yok. Şimdiye kadar restoran dışında bir gayrimenkul yatırımı yapmış. Sultanbeyli’deki Atlaspark AVM’nin ortaklarından. Yeni bir yatırım düşünmüyor.

• Yurt dışında şubeleşme konusunda planları var. Ancak henüz değil. “Markaları 2 - 3 yıl içinde götürme fikrimiz var. Yurt dışında hep üreticiler var ve kurumsal olmayan yerlere veriyorlar. Baktığınızda Türkiye’de olan uluslararası restoran zincirlerinin 500’den fazla restoranı var. Dolayısıyla yurt dışına açılmak için erken” dedi.

• Restoranlarında kullandığı etleri kendi işliyor. Ankara OSB’de, HD İskender için aylık 250 ton, pidem için 150 ton kapasiteli iki et işleme tesisi var.

• Şubeleşirken franchise vermiyor. Tamamı kendisinin. 3 binin üzerinde çalışanı var. “Bu yılki yeni 60 şube bin kişilik istihdam demek. Ülkemizin de buna ihtiyacı var” dedi.

• HD restoranları şu anda 28 ilde var. Bu sayı 35 olacak.

• HD, 2017’de AYD’nin organize ettiği “AVM’lerde en beğenilen ve tercih edilen perakende markası araştırması”nda birinci olmuş.

• Holdingin 37 yaşındaki patronu Kaan Demirağ, aynı zamanda önemli bir binici. Atlı spora merakı öyle böyle değil. Birçok yarışa katılıyor. Ünlü yarışmacıların katıldığı müsabakalarda dereceleri var.





