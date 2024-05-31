Londra’daki finalin hafta sonu harcamalarında yüzde 40 artış getirmesi bekleniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin final heyecanı bu yıl 1 Haziran’da İngiltere’de yaşanacak. Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren öncü global teknoloji şirketi Mastercard, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçının ekonomik açıdan kente katkısına ilişkin bir analiz paylaştı.

Analiz, Mastercard’ın daha önceki finallerdeki kart harcamalarının verileri kullanılarak yapıldı. Çalışmaya göre 1 Haziran’da oynanacak maçın, İngiltere’ye cumartesi-pazar günlerini kapsayan hafta sonu dönemdeki yaklaşık getirisinde yüzde 40 artış göstermesi bekleniyor.

Mastercard tarafından hazırlanan verilere göre; geçen yıl İstanbul'daki finalin oynandığı günü kapsayan 9-11 Haziran hafta sonunda bir önceki yılın aynı hafta sonuna kıyasla yüzde 72, bir önceki haftaya kıyasla ise yüzde 39 daha fazla turist harcaması gerçekleşti. Buradaki harcama artışında final maçını oynayan takımların ülkeleri olan İtalya ve İngiltere’den gelen turistlerin ise bir önceki yılın aynı hafta sonuna göre harcamalarını yaklaşık 4 katına, bir önceki hafta sonuna göre ise 2.3 katına çıkardığı dikkat çekiyor.

Kartlı harcamalarda yüzde 39 artış

Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 39, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 32 artış gözlendiğine yer verildi. Ortalama olarak finaller, ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 40 artırıyor. Kartlı yapılan işlem adetlerinde olan artış ise bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 60 bir sonraki hafta sonuna göre kıyasla yüzde 52 olarak artış gösteriyor.

İspanyol ve Alman turistlerin harcama davranışları analiz edildiğinde; İspanyol ve Alman taraftarların harcamalarının yılın geneline yayıldığı görülürken temmuz ve ağustos aylarında zirveye çıktığı gözlemleniyor. İspanyol turistlerin İngiltere’de yaptığı harcamaların yüzde 42’si Londra’da geçerken Alman turistlerin İngiltere’de yaptığı harcamaların yüzde 33’ü Londra’dan geçiyor. Almanların ortalama işlem hacmi İspanyollara göre yaklaşık yüzde 29 daha fazla gerçekleşiyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.

En çok harcama artışı yeme-içme sektöründe bekleniyor

Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde çeşitli gıda ve restoran harcamaları gibi alanlarda iki katına yakın artışlar gözlemlenirken, konaklama ve hava ulaşımı harcamaları da yaklaşık olarak yüzde 70 artışlarla bu noktada öne çıkıyor.

Dünyada futbol ekonomisinin büyüklüğü 800 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalarda dünya futbolunda en yüksek gelir elde eden kulüpler sıralamasında genel olarak Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi külüpler ilk sıralarda yer alıyor.