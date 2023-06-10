Longines, Türkiye’deki ilk butiğini Nişantaşı’nda açtı

Açılış davetinde, Longines CEO'su Matthias Breschan ve Orta ve Uzakdoğu Bölge Müdürü Patrick Aoun da onur konukları arasındaydı. Davete marka dostlarının yanı sıra ünlü isimler de katıldı. Davet, Longines marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ve Rotap Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Açılış konuşmasında Longines CEO'su Matthias Breschan, İstanbullularla buluşmanın heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Longines olarak, İstanbul'da ilk butiğimizi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul gibi zengin bir kültürel mirasa ve tarihe sahip olan bir şehirle köklü markamızı buluşturmak bizim için heyecan verici. Osmanlı İmparatorluğu, Longines'den özel olarak iki zaman dilimini gösteren bir saat üretmesini talep etmişti.

Longines bu talep üzerine ilk kez iki farklı zaman dilimini gösteren GMT fonksiyonlu saati üretmişti." Davet, canlı müzik performansı eşliğinde gerçekleşti. Misafirler, markanın yeni koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Longines'in köklü geçmişi, üstün İsviçre saatçiliği ve kusursuz zanaatkarlığıyla tanınan benzersiz koleksiyonları, Türkiye'deki ilk butikte saat severlerle buluşuyor.

Şık ve modern bir atmosferde hizmet veren Longines butiği, uzman ekibiyle birlikte eşsiz tasarımları inceleme imkanı sunuyor. Nişantaşı'ndaki butik, gelenek ve zarafeti harmanlayarak markanın tasarımları için etkileyici bir ortam sunmaktadır. Butiğin dış cephesi, kanatlı kum saati logosuyla tanınan Longines'in temel değerlerini yansıtan şık ve zarif bir görünüme sahip. İç mekanda ise farklı malzemelerin ve renklerin ustalıkla birleştiği bir tasarım dikkat çekerken, misafirleri ağırlayan misafirperver bir atmosfer oluşturuldu.