Louboutin ilk otelini Portekiz’de açtı

Ayakkabı markası Louboutin'in ilk otelini, Portekiz’in güney sahilinde yer alan Melides sahil kasabasında açtı. Ünlü tasarımcının imza rengi olan kırmızıdan esinlenilen otel İspanyolca aynı anlama gelen Vermelho ismini aldı.

Christian Louboutin, daha önce bir yaralanma sırasında bu kasabanın yakınlarında hastane bir süre kalır. Hayran olduğu bölgeden bir balıkçı evi alır ve atölyeye dönüştürür. Ardından da bir restoran açar, belediye başkanının teşvikiyle de bir otel almaya karar verir ve Portekizli mimar Madalena Caiado’nun hayal gücüne teslim eder. Vermelho, tasarımcının ilk oteli fakat son oteli olmayacağını da önümüzdeki yıl ormana daha yakın bir bölgede ikincisini açacağını belirtti.

Vermelho'nun dekorasyonu ve mimarisi, Melides'in berrak mavi suları, parlayan kumları ve yeşil coğrafyası otelin mimarisine esin kaynağı oldu. İspanyol ve Alentejo geleneksel tasarımının harmanı olarak, otelin dış cephesi açık mavi, beyaz renklerin birleşimiyle tasarlandı. Otelin bahçesinde İtalyan heykeltıraş Giuseppe Ducrot'nun eserleriyle dış mimarisi tamamlanıyor.

farklı dekore edilen 13 odası bulunuyor ve yerel mimari öğeleri taşıyan beyaz badanalı duvarlar, mavi pencereler, oymalı ahşap kapılarla tasarlandı. Zeminde kırmızı ve yeşil renkli karolar dikkat çekiyor. Mobilyalardaki döşemeler, İspanyol tasarım uzmanlarıyla işbirliği yapılarak dekore edildi. Mermer banyolar, eski İspanyol ve Portekiz çiftlik evlerini anımsatan detaylarla tasarlandı.

Christian Louboutin, otelin dekorasyonunda antika eşyalarını kullanarak uzun süredir biriktirdiği hayallerini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Vermelho, seyahat severlerin hayallerini süsleyen yeni bir Akdeniz rotası olarak öne çıkıyor.