Lüks anlayışı yeniden tanımlanıyor

Bugatti’nin ikonik tasarım felsefesi, her modelde yeniden şekillenerek zamana meydan okuyan bir tasarım ve hız anlayışını ortaya koyuyor. Bu anlayışın en son temsilcisi olan Bugatti Tourbillon, markanın 115 yıllık tarihinin tüm birikimini ve estetik anlayışını yansıtan bir mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Bugatti Tasarım Direktörü Frank Heyl, markanın ‘Yeni Bir Dönem’ belgesel dizisinin ikinci bölümünde, bu eşsiz aracın tasarım sürecine dair önemli detayları gözler önüne seriyor.

YouTube’da yayınlanan bölümde, Heyl, Bugatti Tourbillon’un nasıl şekillendiğini ve markanın tasarım felsefesinin bu yeni modelde nasıl hayat bulduğunu anlatıyor. “Bugatti’nin 115 yılı aşkın bir tarihinden gelen zengin bir tasarım DNA’sı mirası var,” diyen Heyl, her tasarım kararının arkasında yatan mantığı şu sözlerle özetliyor: “Form her zaman performansı takip eder.” Tourbillon, Bugatti’nin modern çağdaki tüm modellerinde yankılanan bir tasarım anlayışının ürünü olarak dikkat çekiyor. Aerodinamik performans, aracın her bir parçasında kendini hissettiriyor; her eğri, her panel, en yüksek hızlara ve performans seviyelerine ulaşmak için titizlikle işlenmiş. Bu bağlamda, Tourbillon’un mimarisi, yalnızca estetik bir zarafet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 400 km/ s’nin üstü hızlarda dahi mükemmel bir sürüş deneyimi sağlıyor. Tourbillon’un tasarımında zarafet ve hız arasındaki etkileşim ön planda tutulmuş. Heyl, “Bugatti, zarafet ve hız arasındaki denge ile ilgilidir,” diyor ve ekliyor: “Bir arabanın tarihini belirleyen, yaratıldığı dönemin teknolojisidir; bu yüzden zamansızlık bizim için çok önemli.” 2026 yılında üretimine başlanacak olan Tourbillon, sadece 250 adet üretilecek ve her biri 4.3 milyon dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Bugatti Tourbillon, markanın gelecekteki elektrikli araçlarına geçişinde önemli bir köşe taşı olarak konumlanıyor.

İş birlikteliğinden unutulma modeller doğdu

Tourbillon’un kabini, yüzyıllık saatlerin zamansızlığından ilham alınarak tasarlanmış. Otomobil, aktif arka kanat ve geniş arka difüzör gibi aerodinamik bileşenlerle donatılmış olup, bu elemanlar yüksek hızlarda daha az sürtünme ve daha fazla yere basma kuvveti sağlıyor.

La Chaux-de-Fonds merkezli bir İsviçre saat şirketi olan Concepto Watch Factory, Bugatti’nin “Tourbillon” adlı son hiper otomobil modelinde bulunacak olan sıra dışı bir mekatronik gösterge panelinin özel tedarikçisi, geliştiricisi ve üreticisi olarak prestijli Fransız markasıyla ortaklık kurduğunu duyurdu. Neuchâtel merkezli Concepto, birkaç önde gelen marka için gizli bir “motor” üreticisi olarak tanındı. Şirket şimdi deneyimini hiper otomobil markasının tasarımcıları ve mühendisleriyle paylaşarak yeni ifade kanallarına doğru genişliyor. JACOB&CO kol saati, Bugatti Tourbillon, 52 Titan DLC yüzey kaplamalı, kauçuk kayış, katlanır toka, manuel kurma, Cal. JCAM55, safir kristal, 3 atm su basıncına dayanma özelliğine sahip.

Concepto Watch Factory: Hiper Otomobillerin Yeni Mekatronik Ustası

La Chaux-de-Fonds merkezli İsviçreli saat üreticisi Concepto Watch Factory, lüks otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirket, prestijli Fransız otomobil markası Bugatti ile yaptığı ortaklıkla, markanın en yeni hiper otomobili “Tourbillon”un mekatronik gösterge panelinin özel tedarikçisi, geliştiricisi ve üreticisi olarak sahneye çıkıyor.

Bugatti’nin bu son başyapıtı, Molsheim’daki ünlü Château Saint-Jean’da gerçekleştirilen dünya prömiyerinde tanıtıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından gelen seçkin konuklar katıldı. Tanıtım, hem otomotiv hem de saatçilik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Neuchâtel merkezli Concepto, uzun yıllardır saat sektöründe pek çok ünlü markanın “gizli motor” üreticisi olarak tanınıyor. Şirket, bu birikimini şimdi hiper otomobil dünyasına taşıyarak, Bugatti’nin tasarımcıları ve mühendisleriyle iş birliği içinde yeni ifade biçimlerine odaklanıyor.

Bu yenilikçi yaklaşım, Concepto’nun sadece saatçilik alanındaki yeteneklerini değil, aynı zamanda mühendislik ve tasarım alanındaki uzmanlığını da gözler önüne seriyor. Böylece, hiper otomobillerin teknolojik sınırlarını zorlayan Bugatti Tourbillon, Concepto’nun yenilikçi ruhuyla buluşarak eşsiz bir mekatronik deneyim sunmaya hazırlanıyor. JACOB&CO’nun Bugatti Tourbillon model kol saati, bu iş birliğinin bir başka çarpıcı örneği olarak dikkat çekiyor. 52 Titan DLC yüzey kaplamalı, kauçuk kayışlı, katlanır tokalı, manuel kurmalı, Cal. JCAM55 mekanizmasına sahip bu saat, safir kristal camı ve 3 ATM su geçirmezlik özelliği ile dayanıklılık sunuyor.