Lüksün tanımı ‘döngüsel ekonomi’ ile değişiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Yıllık küresel karbon emisyonu salımının yüzde 10’undan sorumlu olan moda endüstrisi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşım konusunda önemli bir paya sahip. Bu oranın, tüm uluslararası uçuşlar ve deniz taşımacılığının toplamından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla moda sektöründe yer alan her markanın, elini taşın altına koyarak, kendi karbon ayak izini düşürmek için harekete geçmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kendine düşen sorumluluğun bilinciyle yola koyulan ve geçtiğimiz mayıs ayında tüketicilerine ‘döngüsel moda’ alışkanlığı kazandırmak amacıyla lüks tüketimde ikinci el ürüne teşvik için çalışmalarına başlayan Beymen Group, bu kapsamda hayata geçirdiği Beymen Reborn platformu ile emisyonunu azaltmayı hedefliyor.

İkinci el çantanın ardından ikinci el ayakkabı satışına başlayan Beymen Reborn, projenin geleceğinde ise ikinci el hazır giyimi hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, “Reborn platformu, geçtiğimiz sene Beymen’in lanse ettiği belki de en önemli adımlarından biri. Bugün Beymen Reborn’un hem yeni yaşını hem de daha da güçlenmesini kutluyoruz. Reborn’un 1 yıllık karnesine baktığımızda 3 Mayıs’tan bu yana 6 bini aşkın çanta satışı için orijinal sahibinden başvuru geldi.

En hızlı satılan ürünümüz ise satışa sunulduktan sonra yarım saat içinde yeni sahibine kavuşan bir bavul oldu. Şimdi birinci yaşımızda çantanın ardından 50 lüks markanın ayakkabılarını Beymen Reborn çatısı altında alıcılarla buluşturuyoruz. İlk 3 gün içinde 500’den fazla ayakkabı başvurusu aldık. Açıkçası biz bu kadar iyi sonuç alacağımızı düşünmüyorduk. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık” dedi.

"Düğmeye bastık"

Beymen Group olarak döngüsel modada öncü olmayı amaçladıklarını belirten Elif Çapçı, “Bu yolda kısa, orta ve uzun vade hedeflerimizi şeffaf bir şekilde belirledik. Biliyoruz ki sürdürülebilirlik, çok iyi planlanması gereken bir süreç. Perakende zaten kendi içinde komplike bir süreç. Eylülden bu yana Promise altında çalışma gruplarımızı oluşturduk.

Beymen ve beymen.com’daki sürdürülebilir marka ürünlerinin sayısını artırmak için düğmeye bastıklarını belirten Çapçı, “Eş zamanlı olarak kullandığımız ambalaj malzemelerinin, dönüştürülebilir ve küresel standartlarda ürün üretimi kullanımı için harekete geçtik. Sürdürülebilirlik tüketicide de karşılık görüyor. Müşterilerimizin alışveriş alışkanlıkları da yavaş da olsa değişiyor. Özellikle gençlerden başlayan bir değişim gözlemliyoruz. Bu nedenle attığımız adımlardan son derece mutluyuz” ifadelerinde bulundu.

2025’te ilk sürdürülebilirlik raporu geliyor

Modada hızlıya karşı yavaşın tercih edildiği bir döneme girildiğini belirten Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, “Ürünlerde kullanım ömrünün uzaması, karbon ayak izinin düşmesine de neden oluyor. Biz kendi emisyonumuzu azaltmak için ikinci el tüketime teşvikle başladık. Ayrıca marka paydaşlarımızın, sürdürülebilirlik çalışmalarını takip ediyoruz. Bu noktada pamuk seçiminde ve su tüketimlerinin incelemelerine odaklanıyoruz. Beymen Group olarak 2025 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF) Yönetim Kurulu Üyesi ASLI PASINLI: Beymen ve ikinci el modanın bir araya gelmesi gerçekten cesur bir adım. Böyle projeler büyük öneme sahip. Çünkü artık lüksün tanımı değişiyor.