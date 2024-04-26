Lummus Novolen, polipropilen (pp) teknolojisini ve bu teknolojiyle üretilebilen ürünlerini tanıttı

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

Yapılan seminerde, bölgesel polipropilen (PP) prosescilerine, distribütörlerine ve Türk polimer pazarındaki kilit oyunculara, PP teknolojisindeki güncel seçenekler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Novolen teknoloji markasının Türkiye polimer endüstrisinde daha iyi tanınmasını sağlamak amacı ile sektör paydaşları arasında daha fazla farkındalık ve işbirliğinin teşvik edilmesi konularına değinildi. Düzenlenen seminerin, sınıfının en iyisi olan Novolen PP teknolojisi hakkında önemli bilgilerin aktarılmasına vesile olmasının yanısıra, Türk sanayisi ile ilişkilerin güçlenmesine ve Türkiye'de Novolen markasının daha iyi tanınmasına yardımcı olduğu bildirildi.



Yapılan seminerde , Polipropilenin ilave pazar payı alacağı ve plastik uygulamalarında en çok kullanılan polimer olmaya devam edeceği belirtilirken, pazar payındaki artış kullanılan diğer bazı malzemelerin polipropilen ile değiştirilmesinden kaynaklanacak, ancak aynı zamanda plastiklerin döngüsel kullanımına duyulan ihtiyaçtan da beslenecektir denildi. Yapılan bilgilendirmelerde şu konulara değinildi :

“Tek malzemeli çözümler ve daha az miktarda kullanım seçenekleri PP'nin başlıca avantajlarıdır. Ayrıca, hem sert hem de esnek ambalaj uygulamalarına yönelik trendler ve ürünler bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üreticiler için film, sentetik tekstil , boru, hijyen uygulamaları, araba parçaları ve diğer üst düzey uygulamalarda kullanılabilecek farklı PP kaliteleri bulunmaktadır. Novolen PP teknolojisi, özgün bir dikey çalkalamalı gaz fazı reaktör prosesine dayanmaktadır. Halen sektörün en çok lisanslanan polipropilen teknolojisi olup, dünya genelinde polimer üretimi için sürdürülebilir bir yol sunarken, daha düşük yatırım ve işletme maliyetleri sağlayarak operasyonların finansal karlılığını en üst düzeye çıkarmaktadır. Bu teknoloji son derece esnek, sağlam ve yüksek enerji verimliliğine sahip olup homopolimerler, random kopolimerler, terpolimerler ve impact kopolimerler dahil olmak üzere en önemli polipropilen ürünlerinin tüm gamının eksiksiz bir şekilde üretilmesine olanak sağlamaktadır”

Berge: Türk polimer endüstrisi ile bağlarımızı da güçlendirdik.

‘’Lummus Novolen Technology’’ Polimer Teknolojileri yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Gijs ten Berge, yaptığı konuşmada "Lummus, Türk polimer pazarında PP üretim kapasitesinin büyümesini desteklemeye ve inovasyonu teşvik etmeye büyük önem vermektedir. Bu etkinlik ise, verdiğimiz önemin en güçlü kanıtıdır. Sektör liderlerini, PP prosescileri ve distribütörlerini bir araya getirerek sadece değerli bilgiler paylaşmakla kalmadık, aynı zamanda Türk polimer endüstrisi ile bağlarımızı da güçlendirdik. Katılan herkese ilgileri ve katılımları için teşekkür ediyor ve gelecekte kendileriyle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Lummus, Novolen PP teknolojisi ile üretilen ve dünya çapında yaygın lisansör ağı tarafından ilgili pazarlara ulaştırılan son teknoloji PP kalite yelpazesi hakkında bilgi veren Gijs ten Berge, Novolen PP teknolojisi ürünlerinin, Novolen lisansörlerine tüm üretim süreçlerinde ve ürün uygulamalarında kullanabilecekleri 20 ticari marka altında sunulmakta olduğunu ifade etti.

Arat: Sektöre yatırım yapılmaması üzücü

Türkiye Lummus Danışmanı , İş İnsanı Hasan Arat, PP hammaddesinin Dünyadaki kullanım hacmi, Türkiye’deki kullanım hacmi, ve Türkiye’deki kullanım hacminin ne kadarının ithalata dayalı olduğunu anlattı.

Bu sektörde Türkiye’de henüz yatırım yapılmamasının üzücü olduğunu dile getiren Arat “ Ben şahsen PAGEV Yön. Kurulu üyesi Sn. Hamdi Yazır’ın yapmış olduğu prezantasyondan çok etkilendim. PAGEV Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi ve Türkiye’de çok önemli , binlerce üyesi olan bir kurum. Lummus olarak da Türkiye’nin bu yeni yatırım ikliminde , bazı önemli gelişmeleri teknolojik olarak en yakından takip eden ve bu teknolojik gelişmelere ve yatırımlara ortak olan veya ortak olmak yolunda bir yol haritası çizmeye çalışan bir çok arkadaşımız var. Türkiye’nin ithal ettiği plastik hammadde 2023 yılında 12 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır, ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi miktarda plastik hammadde tüketimi yapılmaktadır. Dolayısı ile bu bölgede üretimi yapılacak olan polipropilen zaten bu bölgede tüketilecektir. Seminerde yeni teknolojiler ve çevre konusunda önemli ipuçları veriliyor. Ben de şahsen Gaziantep’te bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır gelmemiştim, buradaki plastik sanayisinin gelişmesinden çok etkilendim ve seminerin çok doğru bir zamanda gerçekleştiğini düşünmekteyim” şeklinde sözlerini tamamladı.

Yazır: Dünyada altıncı Avrupa’da ikinciyiz

Polipropilen’in hayatımızın her anında fazlasıyla yer alan bir plastik hammaddesi olduğunu söyleyen ‘Team Consulting Danışmanlık Şirketi’ kurucusu ve ‘PAGEV Yönetim Kurulu’ üyesi Hamdi Yazır , “Türkiye olarak plastik mamul üretiminde Dünyada altıncı , Avrupa’da ikinci ülkeyiz. Ancak Türkiye’de şu an da PETKİM’in 140 bin ton/yıl kapasitesinin dışında maalesef polipropilen üretilmiyor ve bu sebeple yılda 2.4 milyon ton polipropilen hammaddesi (homopolimer ve kopolimer) Türkiye’ye ithal ediliyor. İthal edilen bu polipropilen’in yaklaşık %58’i , yani 1,4 milyon ton Adana, Mersin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketiliyor” dedi.

Bu sebeple seminerin öncelikle Gaziantep’te düzenlendiğini belirten Hamdi Yazır, Lummus firmasının polipropilen üretmediğini , ancak polipropilen üreten tesislere lisansör olduğunu ve Novolen markası ile üretim teknolojisi sağladığını ifade etti. Bölge sanayicisinin kullanmış olduğu polipropilen markalarının hangi teknoloji ile üretildiği hakkında bilgi edinmesinin ve bu teknolojideki yenilikleri takip etmesinin önemine değinen Yazır , Bayegan ve Rönesans firmalarının kurmak için harekete geçtikleri polipropilen tesislerinin toplam 800 bin ton/yıl kapasiteye sahip olacağını belirtti.

Yazır ayrıca , Lummus firmasının buna benzer seminerleri İstanbul ve Ege Bölgesinde de düzenlemesinin çok faydalı olacağını kaydetti.