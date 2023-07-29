LVMH'den 2024 Olimpiyatlarına destek

Fransız lüks grubu LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) global spor organizasyonları arasında önemli bir etkinlik olan Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Özel Ortak - Premium Partner’ı oldu. Grubun "Rüyaları Yaratma Sanatı" misyonuyla örtüşen bu girişimi, önümüzdeki yılın merak edilen ortaklıklarından biri olacak. LVMH Grubu'ndaki Tiffany & Co., Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loewe, Loro Piana, Kenzo, Celine, Sephora, Princess Yachts, TAG Heuer, ve Bulgari gibi 75 adet markanın zanaatkârlarının eşsiz Fransız art de vivre (Fransız yaşama sanatı) anlayışları, yaratıcılıkları, olağanüstü uzmanlıkları, müsabakaların düzenlenmesine katkıda bulunacak.

Fransa'nın yaratıcılığının ve dünya çapındaki lüksün sembolü olan LVMH,2022 yılında 79.2 milyar euro gelir ilan ederek zirvedeki yerinin altını çizdi. Moda ve deri ürünlerinden parfümlere, seçkin perakendecilikten şarap ve içkilere kadar tüm faaliyetlerinde LVMH Maison'ları, kalite standartlarını en üst düzeyde tutarak, zanaatkârlık alanında üst değerleri temsil ediyor.

Yaratıcılık ve zanaatkârlığı ile Olimpiyatlara katılıyor

Paris 2024’de LVMH ile Maison'larından gelen yaratıcı ekipler, bu Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı, köklü geleneklerini birleştirerek unutulmaz bir deneyim haline getirme konusunda çalışmalara başlayacaklar. Lüksün dünya lideri olan LVMH, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları boyunca kutlama anlarında yaratıcılığını ve zanaatkârlığını paylaşarak, önemli bir rol oynayacak. Grubun içerisindeki Maison’larda yer alan bir Paris mücevhercisi olan Chaumet tarafından Olimpiyat ve Paralimpik madalyalarının tasarımı yapılacak. Yüzyılların mirasına sahip Chaumet, bu olağanüstü parçaların tasarımını oluşturmak için bilgi birikimini kullanacak ve sporcuların yıllar süren fedakârlık ve performansa adanmışlık sonucunda elde ettikleri en üstün ödülü somutlaştıracak.

"Tüm Zaferlerin Sanatçısı" sporculara doğrudan destek

Sephora, Olimpiyat Meşale Rölesi için bir ortaklık yapacak. Rota boyunca halka yönelik etkinlikler yapacak. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar kapsamında misafirlere üstün kaliteli deneyim sağlamak için misafirperverlik programlarının bir parçası olarak eşsiz ürünlerini sunacaklar. Özellikle Louis Vuitton, Dior ve Berluti, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onayıyla katılım çeşitlerini açıklayacaklar. LVMH, "Tüm Zaferlerin Sanatçısı" olarak adlandırılacak ve bu süre boyunca örnek alınacak sporculara doğrudan destek sağlayacaklar. İlk sporcu olarak, 21 yaşındaki yüzücü Léon Marchand belirlenmiş durumda. Léon Marchand, üç dünya şampiyonluğu kazanmış, 400 metre bireysel karışıkta dünya rekorunu elinde bulunduran ve Fransız Olimpiyat takımının önde gelen madalya umudu olan bir sporcu.

Kreatif mükemmellik ön planda

Son olarak, Paris 2024 ile olan işbirliği kapsamında LVMH, özellikle hayalleri canlandıran ve olumlu etki yaratan spor alanına taahhütlerini genişletecek. Bu inisiyatifi başlatmak için LVMH, uzun süredir işbirliği yaptığı Fransız yardım derneği Secours populaire français ile bir araya gelecek ve dezavantajlı durumda yaşayan 4 ila 25 yaş arasındaki 1.000 çocuğun ve genç insanın spor etkinliklerine erişimini kolaylaştırarak somut bir programa destek sağlayacak. Grup, spor dernekleri üyeliklerine, eğitim programlarına ve başlangıç sınıflarına fon sağlayacak. LVMH'nin Başkanı ve CEO'su Bernard Arnault, "Bu eşsiz işbirliği, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Fransa'yı dünya çapında daha da çekici hale getirmesine katkı sağlayacak. LVMH ve Maison'larının bu olağanüstü uluslararası etkinliğin bir parçası olmaları doğal bir gelişmeydi. Yüksek düzeyde sporların savunduğu tutku, mükemmellik ve kapsayıcılık değerleri, ekibimiz tarafından her gün sınırları aşma isteğiyle besleniyor. Spor, Maison'larımız için büyük bir ilham kaynağı olan bu olağanüstü kutlamaya kreatif mükemmellik, spor performansını birleştirerek kendi bilgi birikimlerini ve cesur yenilikleriyle katkıda bulunacaklar." diyor.

Önemli Fransız firmaları destekliyor Paris 2024 Olimpiyat Komitesi Başkanı Tony Estanguet ise şunları söylüyor: "Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları projesine başlangıcından itibaren ülkemizin imajını ve Fransa'nın birçok olağanüstü yeteneğini tanıtmaya katkı sağlamak istedik. Bugün LVMH Grubu ile Paris 2024, kararlı bir adım atmış bulunuyor. LVMH, Yaz Olimpiyatları için teklifimizi desteklemişti ve şimdi bu heyecan verici macerada yüzde yüz yanımızda olacaklar. LVMH Grubu'nun olağanüstü uzmanlığı, bu projeye inanılmaz yaratıcı yeteneklerini getirecek ve kapsamlı deneyiminden yararlanmamızı sağlayacak. Bu işbirliği aynı zamanda Fransa'nın önde gelen işletmelerinin Paris 2024 Oyunları'nın arkasında olduğu güçlü bir sinyal gönderiyor ve ülkemizi tüm dünyada parlatacak. LVMH Grubu ve sanatçılarına güvenleri ve aktif katılımları için teşekkür ediyoruz."