Magna Epic doğa ve sanatseverleri buluşturdu

Ev sıcaklığında sanat dolu bir akşamda kıymetli sanatçılar Bünyamin Balamir, Mehmet Ali Doğan, Siret Uyanık’ın resim sergisi eşliğinde gerçekleşen Magna Epic daveti pek çok sanatseveri ağırladı.

Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca ev sahipliğiyle gecede misafirler, doğa ile iç içe olma motivasyonu ile tasarlanan, doğal dokular, yumuşak formlar ve organik seçeneklerin; kalite, estetik ve işlevsellikle buluştuğu Magna Epic’i de yeniden keşfetme imkanı buldu.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca, “Bugün Rast Grup’un en zirve projesinin tanıtımı vesilesi ile bir araya geldik. Rast Grup olarak her zaman bir önceki projemizden daha iyi bir proje yapmak için odaklandık. Tüm projelerimizde insanı, paylaşmayı, cömertliği, güveni, sorumluluğu ve yenilikçiliği odağa alıyoruz. Magna Epic bugün bu değerleri yaşayan ve yansıtan insanların yaşam alanı olması noktasında ön plana çıkıyor. Bizleri kırmadığınız için davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanatsal yanımızı ön plana çıkaran projemizin ruhuna uygun resim sergimizle bu programımızı hayata geçirdik. Projemizde emeği geçen ve ruh katan mimarımıza ve ortağımız Birol Tekin’e çok teşekkür ederim” dedi.

Resim eserleri ile projede olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bünyamin Balamir, Mehmet Ali Doğan, Siret Uyanık ise; sanata ve sanatçıya verdikleri değer sebebiyle Rast Grup’a teşekkürlerini iletti. Birbirinden farklı eserleri inceleme fırsatı bulan konuklar; caz sanatçısı Zeynep Burcu Altınel’in performansı eşliğinde keyifli bir gece yaşadı.