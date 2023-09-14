Makedonya'ya "milli" sponsor Türkiye'den

Kerim ÜLKER

Türk şirketi ve Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşmayla ülkenin milli takımlarının sponsoru Giotelli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, “Türk tekstil şirketi Giotelli ile Makedonya Futbol Federasyonu (FFM), Makedon milli takımlarına yönelik iş birliği ve destek anlaşması imzaladı” denildi. Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini, “Federasyonumuzun, Türkiye’nin en tanınmış markalarından biri olan, gelenek ve kaliteyle eş anlamlı Giotelli’yle ortaklık bize büyük mutluluk veriyor.

20 yılı aşkın geçmişi olan ortağımız Giotelli’nin Makedon futbol ailesinin bir parçası olacak” dedi. Seidini, Giotelli’nin futbol alanında sahip olduğu deneyime ve oyundaki ortaklarına verdiği uzun vadeli bağlılığa vurgu yaptı. Giotelli Genel Müdürü Süleyman Kaya ise şunları söyledi: ‘Bugün burada bir Türk markası olarak Giotelli ailesini temsilen bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Makedonya’yı kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Makedonya Futbol Federasyonu ile işbirliği yapma kararımızı duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sponsorluk anlaşmasının hepimize başarı ve mutluluk getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

İzmir'de üretim yapıyor

Erkaya Group’a ait olan ve İzmir’de üretim gerçekleştiren marka 1999 yılında kuruldu. Markanın Kanada’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Rusya’dan Kazakistan’a 500’den fazla mağazada ürünleri satılıyor. Erkaya Group’un 2 binden fazla çalışanı var. Erkaya Group’un Giotelli dışında Torres, Antoni Zeeman, Klasmen gibi markaları da bulunuyor.