Malezya'daki fuarın gözdesi 'ANKA' olacak

13 Nisan 2018

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) 16-19 Nisan'da Malezya'da gerçekleştirilecek Defence Services Asia (DSA) Fuarı'na katılacak.

TAI'den yapılan açıklamaya göre, 16-19 Nisan'da gerçekleştirilecek DSA Fuarı'nda, şirketin başta ANKA insansız hava aracı (İHA) olmak üzere, T129 ATAK, T625 Helikopteri, HÜRKUŞ ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri sergilenecek.

İlk gününde Malezya Başbakanı Necip Rezak ile ülkenin savunma bakanı ve hava kuvvetleri komutanının da katılması beklenen fuarda, TAI ve DEFTECH firmaları, Malezya'nın İHA tedarikine yönelik iş birliği için güven tazeleyecek.

Malezya'nın önde gelen holdinglerinden DRB-HICOM bünyesindeki DEFTECH şirketiyle geçen yılki IDEF'te ivme kazanan görüşmeler bir adım daha ileri taşınacak.

Asya pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği ülkelerle dinamik ilişkilerini sürdüren TAI, Malezya'da ANKA başta olmak üzere, çeşitli ürünlerini sergileyecek. TAI, Asya'da iddiasını sürdürerek, ses getirecek iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek.

Son bir yıldır Asya pazarına damga vuran TAI, Malezya'da ANKA'yı ön plana çıkaracak.

Kaynak: AA