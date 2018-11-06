MAPAR, ZF Services Türk'ün yetkili servisi oldu

06 Kasım 2018

Türkiye’deki operasyonlarına 1988 yılında başlayan ZF Services Türk, kuruluşunun 30. yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili servis hizmet zincirine, sektörün köklü oyuncularından MAPAR’ı da ekledi.

Güç aktarma organları, şasi teknolojileri ve aktif-pasif güvenlik sistemlerinde küresel bir oyuncu olan ZF, yaklaşık 146.000 kişilik global iş gücü ile 40 ülkede ve 230 noktada faaliyet gösteriyor.

ZF, Türkiye çapındaki yeni bayi yapılanma stratejisinin ilk ve en büyük adımını atarak sektörün bir başka büyüğü MAPAR ile güç birliğine imza attı. Değişen müşteri tüketim alışkanlıkları trendleri göz önünde bulundurulduğunda, müşteriye ulaşmanın gitgide zorlaştığı günümüz dünyasında, yetkili bayi ve servislerle el ele verilerek gerçekleştirilecek yerel ve bölgesel faaliyetlere ağırlık verilmeye devam edileceğinin de altı bir kez daha çizildi.

MAPAR'ın Bursa yerleşkesinde yapılan ZF Service Partner sözleşmesi imza töreninde konuşan ZF Services Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, “40 yıldır Türkiye’de otomotiv ana ve yan sanayiinde dünya çapındaki bir çok markayla satış ve servis hizmetleri ile yedek parça tedariğini başarılı bir şekilde sağlayan, sorunsuz müşteri hizmetleri anlayışını kendine ilke edinen MAPAR’ın ZF ailesine katılması ile servis ağımızın gücüne güç katacağız” dedi.

ZF Services Türk ailesine yetkili servis unvanıyla katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını paylaşan Yalçın Şahin, “ZF standartlarında donatılmış Mapar ZF Service Partner tesislerinde otobüsten, kamyona ve iş makinasına kadar her türlü ZF komponentine bakım ve onarım hizmeti verileceğini, ZF Ailesinin bir üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını” ekledi.

MAPAR’ın sektördeki birikimi, tecrübesi ve kabiliyetleriyle kısa zamanda ZF Services Türk ailesine de ticari alanda önemli katkılar sağlayacağına inançlarının tam olduğunu belirten ZF Services Türk ve Mapar yetkilileri, bu iş birliğinin otomotiv sektörü için verimli olmasını dilediler.