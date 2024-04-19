Margün Enerji’den enerji verimliliği için yapay zekâ ile inovatif adım

Margün Enerji ENSOFT markası ile geliştirdiği yapay zekâ destekli “Enerji Yönetim İzleme Sistemi” yazılımı ile yenilenebilir enerji santrallerinde sürdürülebilir enerji üretimini desteklemeyi ve santrallerin daha verimli işletilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ENSOFT’un geliştirdiği teknoloji ile önleyici bakım planları oluşturularak arıza ve müdahale sürelerinin kısaltılması planlanıyor. Bu inovasyon üretim kayıplarını azaltıyor, bakım ve işletme için gerekli zamanın verimli kullanımını sağlıyor ve yüksek maliyetlerin önüne geçiyor. Sistem yenilenebilir enerji santrallerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda etkin ve doğru raporlamalarını yapmalarını sağlıyor. Üretim takiplerini yaparken, üretilmesi öngörülen enerjinin ve nakit akışının doğru planlanabilmesini amaçlıyor.

Margün Enerji, ENSOFT Enerji Yönetim İzleme Sistemi’ni, yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji yatırımcılarına, Margün Enerji ve Naturel Holding’in diğer bağlı ortaklıklarına ait yenilenebilir enerji santrallerine, EPC ve bakım-onarım hizmeti verilen ve verilecek olan tüm santrallere yıllık kullanım anlaşmaları ile satışa sunuyor.

Margün Enerji sürdürülebilirliği destekliyor

ENSOFT’un inovasyonu Paris Anlaşması ile belirlenen 2050 net sıfır karbon hedeflerinin tutturulması amacı ile COP 28’de anlaşmaya varılan, 2030 yılına kadar enerji verimliliğinin 2 katına çıkarılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması amaçlarına yönelik çalışmaları destekliyor.

Margün Enerji sürdürülebilirlik hedefleri ile bütünleşmiş kurumsal hedef ve stratejiler ile paydaşlarına raporladığı güçlü ESG uygulamaları doğrultusunda çalışmaktadır. Margün Enerji iklim değişikliği ile ilgili güncel riskleri ve fırsatları sürekli olarak değerlendirmekte olup, şirket değerlerinden biri olan “inovasyon” konusunda somut adımlar atarak yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edecektir.