Margün Enerji'den KAP'a açıklama: Romanya'daki yatırımla yüzde 50 büyüme hedefleniyor

Naturel Holding bünyesindeki Margün Enerji, sürdürülebilirlik, ESG uygulamaları ve inovasyon odaklı stratejileriyle iklim teknolojileri alanındaki yurt dışı yatırım hedeflerini hayata geçirmeye devam ediyor. Nisan ayında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen hedefler doğrultusunda şirket Romanya’da Margun Romania Climatech SRL’yi kurmuştu. Romanya’da yeni kurulan şirketin, Margun Climatech B.V. adlı Hollanda’daki %100 bağlı ortaklık altında faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Romanya’daki yeni projesi ile 308 MW’lik mevcut kapasitesini %50 oranında artırmayı hedefliyor

308 MW’lik mevcut yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Margün Enerji, Romanya’da kurduğu şirketi ile yeni bir projeye imza atıyor. 150 MWp'lik bu yeni proje ile kapasitesini %50 oranında artırmayı hedefleyen Margun Romania Climatech SRL, yerel bir proje geliştirme firması ile iş birliği yaparak büyük ölçekli bir güneş enerjisi santrali kuruyor. Proje, yıllık 210.000.000 kWh enerji üretimi, 11.500.000 Euro EBITDA ve 12.705.000 Euro ciro getirmeyi hedefliyor.

Margün Enerji, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu kurumsal stratejilerini de geliştiriyor. Bu yatırım, şirketin Avrupa'daki iklim teknolojileri çalışmalarının önemli bir parçası olarak, yeşil bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor.