Markalar hem adet satışını hem de cirolarını artırdı

Aynı dönemde her 4 markadan 3'ünün adet satışlarında da artış kaydedildi. BMD Başkanı Sinan Öncel, organize perakende sektörü için nisan ayının çok verimli geçtiğini belirtti.

Nisan performansının yaz dönemi için umut verici olduğunu anlatan Öncel, şunları kaydetti: "Nisan 2022 ile kıyasladığımızda üye markalarımızın yüzde 75'inin adet satışlarında artış görüyoruz. Söz konusu dönemde üyelerimizin yüzde 40'ı adet satışlarını en az yüzde 20 artırdığını beyan ediyor. Markalarımızın yüzde 77'si mart ayına göre adet satışlarını artırdı.

Her 3 markamızdan birinin adet satışlarında en az yüzde 20 artış gerçekleşti. Cirolarda ise enflasyon ve adet satışlarına paralel doğal bir artış görüyoruz. Yıllık ölçekte markalarımızın yüzde 70'i en az yüzde 80 ciro artışı kaydetti. Marttan nisana cirolarda da önemli bir artış var. Nisanda her 4 markamızdan biri mart ayına göre yüzde 40'ın üzerinde ciro artışı gerçekleştirdi."

Mağaza açmak hala cazip

Yerli müşterinin yoğun alışveriş trafiğine rağmen yabancıların ciroya katkısının nisanda da beklentinin altında kaldığını aktaran Öncel, "Yabancıların ciroya katkısının mayıstan itibaren artmasını bekliyoruz. Turizm ve tatil sezonunun da etkisiyle Kurban Bayramı'na kadar alışverişte canlılığın devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Öncel, finansmana erişim konusunda zorluklar olmasına rağmen yer ve kiralama koşulları uygun noktalarda yeni mağaza yatırımının markalar için hala cazibesini koruduğunu belirtti.

Kiralara sınır gelsin

Sinan Öncel, yüksek kiraların yatırım iştahını kaçırdığını bildirdi. Öncel, "İş yeri kira artışında yıllık TÜFE dikkate alınıyor. Nisanda bu oran yüzde 67 düzeyindeydi. Mevcut koşullarda yüzde 67 bile çok yüksekken sözleşmesi biten mağazalarda yüzde 400'e varan kira artışı talepleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Geçi bir süre de olsa kira artışının yıllık TÜFE ortalamasının yüzde 50-60'ı düzeyinde sınırlandırılmasını, mülk sahibinin kaybının da vergi kolaylıkları ile telafi edilmesini önerdik" diye konuştu.