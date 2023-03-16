“Markalaşmaya giderek katma değer yaratalım”

Nilgün ÖZDEMİR

Gömlek düğmesi ile başlayan 60 yıllık serüveni Tilia markasıyla taçlandıran Savaş Plastik, tasarım odaklı ürünleriyle dikkat çekiyor. Plastik enjeksiyon mobilya sektöründe her yıl tasarım odaklı pek çok ürünü piyasaya sunarak, hem iç hem de dış pazarda adından söz ettiren Tilia, ülke ekonomisine katma değer yaratmayı hedefliyor.

Türkiye’nin markalaşma yolunda yeni ürünleri piyasaya çıkarması gerektiğini söyleyen Tilia Genel Müdürü Burak Savaş, “Türkiye’nin en büyük sorunu ne yazık ki marka çıkaramamak. Bu konuda gerekli adımların bir an evvel atılması gerekiyor.

Üretim, mantalite ve her türlü vizyon bizde var. Ancak tüm bu çabanın bir de pazarda etkisi olmalı. Tasarıma ve kaliteye gösterdiğiniz önem pazarda karşılığını bulmazsa çabanız yetersiz kalıyor” dedi. Türkiye mobilya sektörünün yurt dışında çok güçlü olduğunu belirten Savaş, özellikle el işçiliğiyle Türk insanın ön plana çıktığını vurguladı.

Avrupalının el işçiliğiyle uğraşmadığını, ihtiyacını ya uzak ya da benzer ülkelerden sağladığını kaydeden Savaş, artan nakliye fiyatları sebebiyle Türkiye'nin lojistik açısından tercih edildiğini söyledi. El işçiliğinde gösterilen başarının katma değere yansıtılması gerektiği konusunda görüş bildiren Savaş, “Dünyanın fabrikası olarak hamal mı olmak istiyoruz, yoksa ekonomik değer mi yaratmak istiyoruz?

Bu ince çizgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Fikri veren Avrupalı, üretici ise biz mi olacağız? Fikri de üretimi de biz gerçekleştirelim. Böylelikle katma değer de bize kalsın. Üretimi biz yapıyoruz ama katma değer, ne yazık ki Avrupalıya kalmış oluyor. Gelin bütün hikayeyi baştan sona biz yazalım” diye konuştu.

Plastik enjeksiyon mobilya sektöründe ilk üçte olduklarını söyleyen Savaş, üretim anlayışında adetten çok tasarıma önem verdiklerini belirtti. Dünyanın önemli tasarım değerlendirme konseyleri tarafından her yıl ödüllendirildiklerini bildiren Savaş, “German Design Award en önemli tasarım değerlendirme sistemlerinden biri.

Bu ürüne değer görülen az sayıdaki tasarım, tasarımcısının uzmanlığı ve profesyonelliğini vurgulamasının yanında ürünün markasının da değer kazanmasını sağlıyor ve ticari başarıyı da beraberinde getiriyor. Mükemmel ürün tasarımı mobilya kategorisinde Tillia’nın 60’ıncı yıl özel koleksiyonu olan ALI koltuk ailesi German Design Award 2023 Winner ödülüne, Eva koltuk tasarımımız da German Design Award 2023 Special Mention ödülüne değer görüldü” dedi.

Tasarım olan her mobilyanın pahalıdır düşüncesinin aksine, doğru tasarım ve kaliteli malzeme ile üretilen ürünlerin herkesin hakkı olduğuna inandıklarını ifade eden Savaş, bu bilinçle herkes için ulaşılabilir olmayı hedeflediklerini belirtti.

“200’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz’’

Plastik ev ve bahçe mobilyalarının yanı sıra kontrat mobilyaları konusunda da çalışmalarının olduğunu söyleyen Savaş, ürün portföylerinin ağırlıklı olarak otel, restoran, kafeler özelinde sandalye, masa, koltuk, şezlong olduğunu belirtti. Üretim gücünü dağıtım ağı ile birleştirerek beş kıtada 65’ten fazla ülkede 200’ün üzerindeki noktaya ihracat yaptıklarını söyleyen Savaş, “Üretimimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz.

Geri kalanı ise iç piyasada kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 ve sonraki dönem için ise hedefimiz, mevcut rakamı her yıl yüzde 10-15 civarında artırabilmek” dedi. Dış ticaretinin yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını anlatan Savaş, geri kalan kısmı ise Amerika, Uzak Doğu, Afrika ve Orta Doğu'ya gerçekleştirdiklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde Amerika pazarına yoğunlaşmak istediklerini kaydeden Savaş, bunun için gerekli kalıcı adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yıllık kapasitelerinin ortalama 750 bin parça olduğunu bildiren Savaş, “Kapasitemizin yaklaşık yüzde 60’ını kullanıyoruz. Bu sene itibarıyla mevcut fabrikamıza 2 bin metrekarelik bir alan daha ekleyeceğiz. Büyüyebildiğimiz kadar büyümek istiyoruz” diye konuştu.

"Tasarımlarımızla rekabet ediyoruz”

Tilia olarak, sandalye ve masa üretmekten ziyade bir değer üretmek amacında olduklarını vurgulayan Tilia Genel Müdürü Burak Savaş, tasarım odaklı çalışmaya önem verdiklerini söyledi. Dört bacaklı sandalye yapmaktan ziyade ürünlerine bir kimlik kazandırdıklarını ifade eden Savaş, tam da bu noktada rakiplerinden ayrıştıklarını bildirdi.

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de rekabetin çok çetin olduğunun altını çizen Savaş, “Biz tasarımlarımızla rekabet ediyoruz. Tescilli ödüllerimiz sayesinde globalde hem ticari hem de saygınlık açısından değer görüyoruz” dedi.