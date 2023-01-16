Marmarabirlik 538 milyon lira kredi tahsis etti

Birlik, 31 Aralık 2022-13 Ocak 2023'te alınan ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 20 Ocak Cuma günü ortaklara 10 milyon lira ödeyecek. Bununla iş yılında ortaklara yapılan ödemeler 633 milyon liraya ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üretimde verimli ve ürün alım fiyatları bakımından memnuniyetin yüksek olduğu bir kampanyanın sonuna geldiklerini, gübre, zirai ilaç ve akaryakıt dağıtımı için çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Yeni sezon ağaç bakımı ve üretimde devamlılığın sağlanması için organik organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, ÜRE ve Amonyum Sülfat gübreleri ile zirai ilaç sınıfından bakır sülfat, hazır bordo, fungusit ve insektisit gruplarında destek sağlayacaklarını bildiren Asa, ortakların en önemli gider kalemlerinden olan akaryakıt desteğine, şartların elvermesi durumunda nisan ayında başlamayı hedeflediklerini ifade etti. Son iki yılda olduğu gibi 2023'te de ortaklara akaryakıt desteği verileceğini belirten Asa, akaryakıt limit miktarı, dağıtım usul ve esaslarının Marmarabirlik tarafından daha sonra açıklanacağını bildirdi.