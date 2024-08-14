Marmarabirlik'ten bir ilk: TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri olan Marmarabirlik, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazandı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat politikaları ve yönetmelikleri çerçevesinde; tarım ve zeytincilik sektörüne getirilecek standartlara uyumun sağlanmasının, tarladan, sofraya kadar sürdürülebilirlik karbon ve su ayak izleri öncelikli olmak üzere çevre konularını da içeren tüm faaliyetler için zorunluluk olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda rekabet gücünü artırabilmenin yüksek kalite ve düşük maliyetle mümkün olacağını vurgulayan ASA, “Marmarabirlik olarak, inovatif yaklaşımla yüksek standartlara ulaşmanın, yenilenme ve gelişmenin sürdürülebilir olmasından geçmektedir. Uyguladığımız kalite sistemleri, ulusal ve uluslararası mevzuata, kanun ve yönetmeliklere uyumu, uluslararası düzeyde tanınan yönetim sistemleri olması nedeniyle ihracat kolaylığı, pazarda rekabet avantajı ile müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sağlamaktadır” dedi.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile birlikte; iklim değişikliğine olumlu yönde katkı koyduğu ve aynı zamanda günümüz şartlarında en büyük gider kalemi olan enerjiden optimum verim, minimum maliyet prensibinin takip, kontrol ve izlenmesi çerçevesinde belgelendiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Hidamet Asa, “Aynı anda 5 Kalite Belgesi ile Birliğimiz maliyet kontrolünü geliştiriyor, verimliliği, karlılığı arttırıyor, aynı zamanda kaynakları koruyor. Bu durum, güvenli gıda üretimi yaptığımızın da en büyük göstergesidir. Muhtemel tehlikeleri önceden bildiriyor. Deprem, yangın, sel gibi acil durumlara hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Çevreye karşı duyarlı, hassas ve temiz üretim yaptığımızı gösteriyor. İş ve iş gücü kayıplarını azaltıyor, iş veriminde artış sağlıyor ve çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlıyor" diye konuştu.