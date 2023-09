Marriott International, Türkiye'deki büyüme planını güçlendirdi

DEMET YALÇIN GÜNEŞ

Marriott International’ın Türkiye’de halihazırda 21 marka çatısı altında 48 faal tesisi ve 8.000 odaya yakın bir portföyü bulunuyor. Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Jerome Briet, "Dünyanın en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye, şirketimize ülkenin birçok farklı pazarında ürün portföyümüzü çeşitlendirme fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu anlaşmalar, otel ve franchise sahiplerinin Marriott International'a olan güvenini ve Türk pazarının etkileyici marka portföyümüze olan güçlü talebini göstermektedir" diye konuştu.

Fairfield Inn by Marriott markasının Türkiye’deki ilk oteli olacak

Marriott International’ın imzaladığı anlaşmalar arasında yer alan 192 odalı Fairfield by Marriott Istanbul Yenibosna, Fairfield Inn by Marriott markasının Türkiye’deki ilk oteli olacak. Otel konfor ve tasarımı, çağdaş bir estetikle buluşturacak. Otel Yenibosna bölgesindeki karma kullanımlı bir projenin parçası olacak, projede aynı zamanda 90 odalı Residence Inn by Marriott Istanbul Yenibosna’da yer alacak. Her iki tesisin de 2025 yılında açılması öngörülüyor.

Ülkenin uzun süreli konaklama talebini karşılayacak

Residence Inn by Marriott markasının ülkedeki uzun dönemli konaklama talebine cevap vermeye devam etmesi bekleniyor. Şirket 450 bin metrekarelik karma kullanımlı dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul'un içinde yer alan Residence Inn by Marriott Istanbul Piyalepasa için de imza attı. Aynı projenin içinde Courtyard by Marriott Istanbul Piyalepasa da yer alacak. İki otelde toplamda 329 oda kapasitesi söz konusu ve 2026’da hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul'daki yoğun uzun dönem konaklama talebine yönelik 2 anlaşma imzaladı

Marriott Executive Apartments Istanbul Fulya ile Türkiye’deki ilk lüks daire konseptli uzun dönem konaklama tesisini açan Marriott International, İstanbul'daki yoğun uzun dönem talebine yönelik 2 yeni anlaşma daha imzaladı. Marriott Executive Apartments Vadistanbul, 202 ünitesiyle hizmete girecek. Karma kullanımlı Tema İstanbul projesinin bir parçası olacak bir diğer tesis Marriott Executive Apartments Istanbul Tema’nın ise 208 ünitesi olacak. Her iki tesisin de 2024 yılında açılması planlanıyor. Şirketin Türkiye büyüme planları arasında İstanbul Marriott Hotel Pendik projesi de yer alıyor. Otel, mevcut bir tesisin yenilenmesiyle ana marka Marriott Hotels & Resorts çatısı altında kısa bir süre önce açıldı. Şirketin ülke genelindeki en büyük marka portföyünü oluşturan Sheraton Hotels & Resorts markası yeni imzalanan Sheraton Hotel & Thermal Spa Uşak anlaşmasıyla daha da büyüyecek. 2024 yılında açılması öngörülen otel ayrıca şirketin Uşak'taki ilk projesi olacak.

Marriott International, Türkiye genelindeki Delta Hotels by Marriott, Aloft Hotels ve Moxy Hotels projelerini de duyurdu. 78 odalı Delta Hotels by Marriott Istanbul Karakoy ile Delta Hotels by Marriott, misafirlerine Karaköy'de kusursuz bir konaklama deneyimi sunacak. 2024 yılında açılması planlanan 100 odalı Aloft Istanbul Karakoy ülkedeki ikinci aloft olacak. Moxy Izmir Turan ise İzmir’e Moxy’nin eğlenceli, cesur ve canlı otel deneyimini getirecek, otelin 2025 yılında açılması planlanıyor

Koleksiyon markaları Autograph Collection ve Tribute Portfolio’nun yeni projeleri

Şirket, Türkiye’deki Autograph Collection ve Tribute Portfolio markalı tesis sayısını artırmak için yeni anlaşmalara imza attı. Bu yılın sonuna kadar açılması planlanan Taksim Meydanı'ndaki Tribute Portfolio, büyüleyici tasarımı ve canlı sosyal mekanlarıyla 61 odada hizmet verecek. 2024 yılında açılması planlanan Kapadokya’daki Autograph Collection Hotel, 153 odası ile bağımsız oteller koleksiyonuna katılacak.

Türkiye şu anda Marriott International'ın 21 markasına ev sahipliği yapıyor ve markalardan her biri farklı deneyimler sunuyor. Türkiye'deki mevcut markalar arasında lüks segmentte St. Regis Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION ve JW Marriott; premium segmentte Marriott Hotels, Sheraton, Renaissance Hotels, Le Meridien, Westin Hotels, Tribute Portfolio, Autograph Collection, Delta Hotels by Marriott, Marriott Executive Apartments ve Design Hotels; odaklı hizmet segmentinde ise Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels, Residence Inn by Marriott ve AC Hotels by Marriott bulunuyor.