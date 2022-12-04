Marsh Türkiye'de üst düzey atama

Dünyanın önde gelen sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh’ın Türkiye ofisinde önemli bir atama gerçekleşti. Sertuğ Özkan, Marsh Türkiye Danışmanlık Departmanında Kurumsal Risk Hizmetleri Lideri olarak görev yapmaya başladı.

Sertuğ Özkan kimdir?

2007 yılında Bilgi Üniversitesi İşletme, Ekonomi ve Uluslararası Finans bölümlerinden mezun olan Özkan, yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim bölümünde tamamladı.

2007-2008 yıllarında PwC’de Denetçi Yardımcısı olarak görev yapan Özkan, 2008-2013 yıllarında NN’de Operasyonel Riskler - İş Geliştirme Uzmanı, 2013-2016 yıllarında Finansbank’ta Operasyonel Risk Müdürü ve 2016-2020 yılları arasında Alternatif Bank’ta Operasyonel Risk - İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalıştı. 2020-2021 yıllarında Generali Sigorta’da Risk Departmanı Yöneticisi olarak kariyerini sürdüren Özkan, son olarak Trive’da Operasyonel Risk Departmanı’nda Kıdemli Yönetici olarak görev yapıyordu.