Martı Otel İşletmelerine İngiliz danışman

17 Nisan 2018

Martı Otel İşletmeleri Londra merkezli Servotel ile, uluslararası otel zincirleriyle işletme alanında büyümeye yönelik stratejik işbirliği, joint venture ya da ortak yeni marka oluşturulması imkanlarını da kapsayan danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Martı Otel'den KAP'a yapılan açıklamada, danışmanlık sözleşmesinin 16 Nisan'da imzalandığı ifade edilerek, sözleşmenin kapsamının ayrıca marka entegrasyonu ve mevcut projeler için yatırımcı bulunması konularında görüşmelere aracılık ve danışmanlık hizmeti alınmasını da içerdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "İmzalanan sözleşme ile Martı grubunun uluslararası satış, pazarlama ve yatırım olanakları arttırılarak, grubun kârlı bir şekilde büyümesine gereken katkıyı sağlaması hedeflenmektedir" denildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre Servotel, 1984'ten beri turizm ve yaşamsal gayrimenkul yatırımları alanında 43 ülkede geliştirme, planlama, strateji danışmanlığı ve yatırım bankacılığı hizmetleri veriyor.

Kaynak: Reuters