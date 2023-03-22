Mastercard Global Ekonomi Enstitüsü’nün 2023 Perakende Trendleri Raporu açıklandı

Mastercard Global Ekonomi Enstitüsü, 2023 yılında hem global perakende sektörü hem de tüketici iç görüşlerine dair bir rapor açıkladı. Değişen ekonominin tüketici seçimlerine etkisi, müşteri deneyiminde veri analitiğinin ve geniş ödeme seçenekleri sunmanın öneminin anlatıldığı rapor; aynı zamanda global ekonomik görünüme dair ipuçları da taşıyor.

Pandeminin ardından global perakende sektörü de bir değişim döneminden geçiyor. Perakendecilerin ise bu süreci iyi analiz etmesi, tüketicileri anlaması, onlara kişiselleştirilmiş doğru çözüm ve ödeme seçeneklerini sunabilmesi ise her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Mastercard’ın hem global perakende sektörü hem de tüketicilerin iç görülerini analiz ettiği Mastercard Global Ekonomi Enstitüsü’nün 2023 Perakende Trendleri Raporu’nda dünya genelinde öne çıkacak başlıklar ele alınıyor. Bu trendler; ekonominin tüketici seçimine etkisi, müşteri deneyimini şekillendirmede analitiğin ve sadakatin rolü ile genişleyen ödeme seçenekleri ve alışveriş deneyimlerini içeriyor.

1 yılda 2 kat büyüdü

Rapor; yükselen küresel enflasyona rağmen, birçok tüketicinin, seyahat ve yeme-içme alışkanlıklarını sürdürebilmek için günlük hayattaki bazı harcamalarını kıstığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre artan gıda enflasyonu, tüketicileri günlük gıda alışverişinde daha uygun fiyatlı mağaza ve markalara yöneltiyor. Lüks tüketim olarak adlandırabileceğimiz mobilya, elektronik ve giyim ürünlerinde ise tüketiciler harcamalarını daha kısıtlı tutuyor ve alışverişlerini e-ticaret kanallarıyla yapmayı tercih ediyor.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü raporu, 2023'te seyahat ve deneyim harcamalarının toplam tüketici harcamalarındaki payının artacağını gösterirken, lüks tüketim payının düşeceği öngörülüyor.

Öte yandan Mastercard verileri; küresel enflasyon nedeniyle uzun yıllardır kredi kartına kıyasla daha hızlı büyüyen banka kartı ile yapılan alışverişlerde yeniden kredi kartı kullanımına doğru bir yönelim olduğunu gösteriyor. Bu durum Türkiye’de de taksit ve nakit avans gibi işlem avantajı sunan kredi kartı hacminin büyümesine sebep olurken; işlem başına ortalama alışveriş tutarı, 1 yılda yaklaşık 2 kat büyüdü ve bu ivmenin sürmesi bekleniyor.

Tüketici alışkanlıkları sürekli değişiyor

Tüketiciler, markalar tarafından mesaj, sosyal medya, e-posta gibi mobil pazarlama araçları ve reklamlar ile düzenli olarak kendilerine gelen bilgi akışını yönetmeye çalışıyor. Öte yandan ekonomik koşullar, veri gizliliği, enflasyon, salgın hastalıklar ve çeşitli sosyal konular sebebiyle perakendeciler açısından artan rekabet ortamında tüketiciyle temas noktası yaratmak gittikçe zorlaşıyor.

Rapor; perakendecilerin tüketici alışkanlıklarındaki sürekli değişim nedeniyle hızlı aksiyon almaları ve tüm adımların sonuçlarını değerlendirmeleri gerektiğine işaret ederken, çok kanallı pazarlama araçlarını kullanırken, aynı zamanda proaktif olmalarının önemine dikkat çekiyor.

Yurtdışı harcamalarda artış

Mastercard’ın analizlerine göre; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi döneminde uzun süreli seyahat kısıtları ve karantina uygulamaları; havacılık, konaklama ve yeme & içme sektörlerini etkiledi. Kısıtlamaların sona ermesi ile bu sektörlerdeki harcamalar, pandemi öncesi seviyelerinin üzerine çıkarken, 2022’de Türkiye’deki kart sahiplerinin yurtdışında yaptığı kartlı harcamalar, yurtiçine kıyasla neredeyse yüzde 50 daha hızlı büyüdü. Tüm bunlar geçtiğimiz yıllarda çok tartışılan “intikam alışverişi” fenomeninin gerçekleştiğini ve önümüzdeki dönemde devam edeceğini gösteriyor.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü 2023 raporu, e-ticaret yaygınlaşmadan önce ve mağaza içi ödemelerin ağırlıkta olduğu dönemde ödemelerin yalnızca kart veya nakit olarak yapıldığı ifade edilirken, günümüzde hem e-ticaret hem QR kod ile ödeme hem de mağazaların sunduğu özel küçük montanlı kredilerle ödeme seçeneklerinin genişlediğini gösteriyor. Bu nedenle farklı ödeme seçenekleri sunabilme yeteneğinin, 2023'te perakendeciler için müşteri sadakatini artırmanın anahtarlarından birisi olduğuna dikkat çekiliyor.

Mobil ödeme yaygınlaştı

Pandemi, yüz yüze alışverişlerde temassız kartlı ödemelerin kullanımını hızlandırırken, 2022 Mart ayında yayınlanan Mastercard Yeni Ödemeler Endeksi (NPI) de dünya çapında tüketicilerin %44'ünün temassız kartla ödeme yaptığını ortaya koyuyor. Ayrıca NPI anketine katılanların %64’ü 2023’de kart bilgilerinin manuel olarak girilmesi yoluyla çevrimiçi ödeme yapma olasılıklarının yüksek olduğunu söylüyor.

NPI anket sonuçlarını destekleyen Mastercard Ekonomi Enstitüsü 2023 raporuna göre de e-ticaretin geleceği artık kart veren kuruluşlara, ödeme çözümü sağlayıcılarına ve perakendecilerin mağazadaki temassız kart kullanımındaki güven ortamını e-ticarette tek tıklamayla ödeme standardı haline getirebilmesine bağlı.

Mastercard’ın Türkiye’ye dair verilerinden çıkan sonuca göre ise e-ticaret, temassız ve mobil ödemeler tüketicilerin büyük kısmı tarafından benimsendi ve pandemi sonrasında da bu ödeme davranışı değişmedi. E-ticaret fiziksel işlemlere kıyasla, temassız ödemeler temaslı ödemelere kıyasla çok daha hızlı büyüyor. Fiziksel alışverişlerin yarısından fazlasının temassız gerçekleşmesi tüketicilerin değişime ne kadar hızlı adapte olduğunu gözler önüne seriyor. Karekod ve NFC gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla mobil cihazların da ödemelerde daha sık kullanılması bekleniyor.