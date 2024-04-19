Masterpass, 40 milyon tekil kullanıcıya ulaştı

Mastercard, sektöründe hayata geçirdiği ilkler ve yeniliklerle Türkiye’deki dijital ekonomi ve e-ticaretin gelişiminde önemli adımlar atıyor. Bundan 9 yıl önce Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass, ulaştığı ekonomik büyüklük ile sektöründe farkılaşıyor. Masterpass platformunda kullanıcılar, kart bilgilerini bir defaya mahsus kaydediyorlar 4000’den fazla işletmede ödeme adımına geldiklerinde kart bilgileri otomatik olarak karşılarına çıkıyor.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal’ın sözcülüğünde, 19 Nisan’da gerçekleşen basın toplantısında Masterpass’in ülke ekonomisine, işletmelere ve tüketicilere sunduğu faydalar, e-ticaret ekosistemine kazandırdığı ilkler, kullanıcıları için sunduğu yeni ve katma değerli hizmetler aktarıldı.

Gürdal: Her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor

Avşar Gürdal, Mastercard’ın yenilikçi dijital ödeme platformu Masterpass’in 9. yılına özel yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar Masterpass platformumuza 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bugün 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı ve 4 binden fazla üye işyeri Masterpass çözümlerini kullanıyor. Geldiğimiz noktada Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor. 2024 yılı itibarıyla 70 milyon kayıtlı kart sayısına ulaştık. Masterpass’ı Türkiye’den yakın coğrafyalara ihraç etmeye başladık. Bugun itibarıyla platformumuz, işletmelerin rekabet avantajını da gözeterek kart saklama konusunda e-ticaretin en fazla tercih edilen dijital ödeme çözümü.” dedi.

E-ticaretin dinamosu; Masterpass

Gürdal, “Masterpass’e üye işletmeler Türkiye’deki toplam e-ticaret hacminin yüzde 65’ni oluşturuyor. Masterpass’in bu denli yaygınlaşmasının arkasında en güvenilir, en hızlı ve en pürüzsüz ödeme deneyimini sunması yatıyor. Masterpass, tüm ekosistem paydaşlarına eşitlikçi ve şeffaf bir yaklaşım benimsiyor. Ayrıca Mastercard’ın globalde de en önemli temel prensiplerinden biri olan sorumlu data kullanımını önceliklendiriyor. Tüm bu özellikleri sebebiyle Masterpass’i e-ticaretin dinamosu olarak görüyoruz” dedi.

KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek

Sağladıkları çözümlerle Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’ni oluşturan KOBİ’lerin dijitaleşmesini de desteklediklerini ifade eden Gürdal, “Bugüne kadar 4 binden fazla küçük ve orta boy işletmenin dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine destek verdik. E-ticaret altyapı sağlayıcılarıyla yaptığımız iş birlikleriyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm için satın aldıkları e-ticaret paketlerine entegre olduk. Böylece işletmenin hacmi fark etmeksizin tüm KOBİ’lerimizin Masterpass’in faydalarına erişmesine olanak tanıdık” diye ekledi.

Masterpass ile alışveriş sırasındaki onay oranı %15 arttı

Gürdal, sözlerine şöyle devam etti: “E-ticarette bir ürünü sepetine ekleyecek kadar beğenenlerin yarısından fazlası o ürünü satın almadan çıkıyor. Karmaşık ödeme süreçleri, güven endişesi, başarısız işlem gibi önemli etkenler, tüketicinin ödeme adımında işletmeyi terk etmeye karar vermesindeki faktörler olarak öne çıkıyor. Bunlar da işletmelerde hem ciro kaybına hem de pazarlama yatırımlarının etkisinin düşmesine sebep oluyor. Masterpass tüketici ve işletme odaklı mükemmeliyetçi deneyimi sayesinde, üye işyerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Masterpass, otomatik kart güncelleme, dinamik POS yönetimi ve banka entegrasyonları ile alışveriş sırasındaki onay oranların ortalama yüzde 15-20 seviyesinde artırdı.”

Masterpass ile kullanıcı verilerinin güvenle saklandığını ifade eden Gürdal, “Tokenizasyon teknolojimiz ile kart bilgileri şifreleniyor, hiçbir kart bilgisi dışarı çıkmıyor ve platformumuzda yüksek güvenlik önlemleriyle saklanıyor.

2023’te 30 milyon ek sipariş ve 30 milyar TL ek ciro yaratımı

Masterpass’in, 2023 yılında işletmelere ilave 30 milyon sipariş ve 30 milyar Türk lirası ciro sağladığının altını çizen Gürdal platformun tüketiciye faydalarından da bahsetti. “Tüketiciler, 2023 yılında alışveriş yaptıkları sürede, 550 milyon dakika tasarruf etti. Bu rakam 1025 yıllık bir zaman tasarrufu; bir diğer deyişle 4,5 milyon kişinin kendine ayırabileceği 2 saat anlamına geliyor. 30 milyon sipariş ise 8000 KOBİ’nin yıllık cirosuna eş bir değer yaratıyor” dedi.