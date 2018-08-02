Mavera Kimya, Türkiye'de üretimi olmayan yapıştırıcıları üretecek

02 Ağustos 2018

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Yapıştırıcı sektöründe hizmet veren Mavera Kimya, Türkiye'de üretimi bulunmayan ve ithal edilen yapıştıştırıcıları bünyesinde imal etmeyi planlıyor. Sürdürülebilir Ar-Ge anlayışları kapsamında müşterinin istek ve tercihleri doğrultusunda ürünlerde iyileştirme yaptıklarını söyleyen Mavera Kimya Pazarlama Müdürü Tuncay Başak, "Türkiye'de henüz teknolojik olarak altyapısı oluşturulmamış olan bazı yapıştırıcı çeşitlerini bünyemizde üretmek istiyoruz. Hatta bu ürünlerden olan PSA yapıştırıcının filmli şekilde olan ve piyasada pillow ambalaj olarak geçen çeşitlerinin üretimi için altyapımızı oluşturduk. Söz konusu ürünün imalatına yakın zamanda başlamayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye'de imalatı yapılmayan yapıtıştırıcaların üretimi için bu yıl Pressure Sensitive Adhesive (PSA) yapıştırıcılar alanında yatırım yaptıklarını açıklayan Tuncay Başak, yatırım kapsamında mevcut üretim hattını yenileyerek, üretim hızını artırdıklarını aktardı. Ayrıca halen Türkiye'de üretimi yapılmayan ve piyasanın en çok talep ettiği pillow adı verilen ve kendinden film ambalajlı üretim için hat kurduklarını da bildiren Başak, söz konusu hattın devreye girmesiyle iç piyasada ithal ürünlerle daha kolay rekabet edebileceklerini vurguladı. Yürüttükleri çalışmalarla kalite standartlarını da her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başak, "Mevcut kalite belgelerimizin gerekliliklerini yerine getirerek, daha profesyonel bir şekilde üretim yapıyoruz. Kalite ve ürün çeşitliliğini artırma çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Böylece Türkiye'de imalatı yapılmayan ürünleri üretip, hem rekabet gücümüzü artırmayı hem de yurt ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Üretim kapasitesini iki katına çıkardı

Mavera Kimya olarak Ergüneş Group Şirketleri bünyesinde hizmet verdiklerini anlatan Tuncay Başak, mobilyadan ayakkabıya, ambalajdan tekstile kadar pek sektöre ve uygulama alanına yönelik yapıştırıcı ve kimyasal ürün imalatı yaptıklarını aktardı. Son teknolojik makine ve ekipmanlarla kurdukları tesiste beş üretim hattının bulunduğunu bildiren Başak; solvent bazlı yapıştırıcılar, mobilya hotmeltleri, PSA hotmelt, mum silikon (çubuk hotmelt) ve diğer sektörlere yönelik hotmeltlerden oluşan üretim hatlarında, yaklaşık 100 ürünü bir arada üretebildiklerine dikkat çekti. İstanbul'da Marmara satış ofisi ve depolarının; Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bayiliklerinin bulunduğunu açıklayan Başak, "Solvent bazlı yapıştırıcılar ile hotmelt yapıştırıcılar olmak üzere toplam üretim kapasitemiz, aylık 750 ton. Kapasiteyi artırmak için yeni makine yatırımlarımız bulunuyor. Yatırımlarımız kapsamında 2016 yılında üretimine başladığımız ve Türkiye'deki yapıştırıcı firmalarının arasında bir ilk olma özelliği taşıyan mum silikon üretim hattına, yeni makineler ekledik. Böylece üretim kapasitesini iki katına çıkardık. Söz konusu mekine yatırımının yanında diğer üretim proseslerimizde de yenilikler yaparak, kapasite artışı sağladık" dedi.

Sektörde, kaliteye önem veren firma sayısında yaşanan artışa bağlı olarak firmalarına yönelik talebin de arttığını dile getiren Tuncay Başak, entegre bir şekilde endüstriyel yapıştırıcı üretebilen Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olduklarını vurguladı. Kısa vadede özellikle birkaç sektörde iç pazar paylarını artırmayı hedefl ediklerini kaydeden Başak, söz konusu hedef doğrultusunda satış elemanı ile bayii sayılarını artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. İmalatını yaptıkları ürünleri iç pazarın yanı sıra ihraç ettiklerini de söyleyen Başak, şöyle konuştu: "Şu anda üretimin yüzde 30 ila yüzde 35'ini ihraç ediyoruz. İhracat, ciromuzdan yaklaşık yüzde 45 pay alıyor. Son dönemde katıldığımız yurtdışı fuarlar sayesinde daha önce ihracat yapmadığımız ABD ve bazı Afrika ülkelerine ihracat yapmaya başladık. Avrupa ülkeleri ise bu yılki hedeflerimiz arasında yer alıyor. Nerede olursa olsun sektörel katkısına inandığımız tüm fuarlara katılmayı planlıyoruz. Bu şekilde bilinirliğimizi artırarak ihracatımızı geliştirmek istiyoruz. Yurtdışında kendi satış ofislerimiz yok. Ancak bayiliklerimiz var ve onların aracılığıyla çalışıyoruz."