Mavi, ilk çeyrekte kârı yüzde 43 artırdı

31 Mayıs 2018

Jean ve hazır giyim markası Mavi, 1 Şubat – 30 Nisan dönemini kapsayan 2018 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Güçlü ve istikrarlı büyümesini sürdüren şirketin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 536 milyon TL olurken, net kârı ise yüzde 43 artışla 25 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda; perakende, toptan ve e-ticaret olmak üzere tüm satış kanallarında yükseliş trendi gösteren şirket, hem jean hem de lifestyle ürün kategorilerinde dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Mavi’nin sektörde lider CRM programı Kartuş toplamda 6,7 milyon, son iki yıl aktif 4,9 milyon kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de 3, Rusya’da 1 net yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek, mono-brand mağaza sayısını 426’ya çıkaran Mavi bugün, 35 ülkede 5.500’ü aşkın satış noktasında hizmet vermeye devam ediyor.

“Doğru ürün, doğru fiyat ve yüksek kalite sunarak çift haneli büyüme gerçekleştirdik”

CEO Cüneyt Yavuz Mavi’nin performansıyla ilgili olarak şunları söyledi “2018’in ilk üç ayında etkili büyüme stratejimiz ve güçlü marka konumlandırmamız ile Türkiye'de ve yurtdışı pazarlarda hedeflerimizi gerçekleştirmekten mutluyuz. Bu büyümenin temelinde müşteri, ürün, veri yönetimi ve hız odaklı stratejimiz yer alıyor. Doğru ürün, doğru fiyat, üstün hizmet ve yüksek kalite sunmaya devam ederek jean'in yanı sıra lifestyle ürün kategorilerinde çift haneli büyüme gerçekleştirdik. Verimliliği ve kârlılığı artırmada etkili stok yönetimi ve nakit akışı yönetimimizin de büyük etkisi oldu.”

“Mavi bu yıl da güçlü ve kârlı büyümesini sürdürecek”

Cüneyt Yavuz, konuşmasının devamında: “Sürdürülebilir kârlı büyümeyi sağlamak için yatırımlarımızı en etkili şekilde yönetiyoruz. Yeni mağaza açılışları ve metrekare büyümesinin yanı sıra sunduğumuz geniş ürün yelpazesi ve tüm satış kanallarındaki başarımızdan aldığımız güçle Türkiye’de ve dünya çapında müşteri tabanımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. 2018 sonuna kadar Türkiye’de 25 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. 2018 yılının devamında da bulunduğumuz ülkelerde müşterilerimizin güvenine odaklanarak, perakende, toptan ve e-ticaret kanallarıyla güçlü performans göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Mavi, 2018’in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla çift haneli gelir ve kâr artışı kaydetti.

Global

- Mavi’nin konsolide gelirleri yüzde 25 artarak 536 milyon TL’ye ulaştı.

- Net kâr yüzde 43 büyüyerek 25 milyon TL oldu.

- EBITDA, yüzde 30 artarak 72 milyon TL’ye ulaştı ve EBITDA marjı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

- E-ticaret gelirleri yüzde 55 artış gösterdi.

Türkiye

- Mavi’nin Türkiye’deki gelirleri yüzde 26 büyüdü ve 441 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki seneyle birebir aynı mağazaların (like-for-like) büyümesi ise yüzde 20,8 oldu.

- 3 net yeni mağaza açıldı ve 142 bin m2 perakende satış alanına ulaşıldı.

- Denim ve lifestyle tüm kategorilerde güçlü büyüme elde edildi;

Jean yüzde 21, Ceket-mont yüzde 70, Gömlekler yüzde 40, Örme yüzde 40 ve Aksesuarlar yüzde 23 artış gösterdi.

- Mavi, Türkiye’de sektörün lider CRM programı Kartuş’la bu yıl da yeni müşteri kazanımını sürdürerek toplamda 6,7 milyon, son iki yıl aktif müşteride 4,9 milyon kişiye ulaştı.