Mavi’den Caretta Caretta koleksiyonu

Projenin 10’uncu yılında bu kez tişörtün dışına sweatshirt, pantolon, çanta, havlu gibi ürünler dahil oldu. Koleksiyondaki ürünleri satın alanlar, Akdeniz’e hayat vermeyi amaçlayan projenin gönüllü destekçisi haline gelerek beş deniz kaplumbağası evlat edinmiş olacak.

Indigo Turtles koleksiyonundaki tüm ürünler Better Cotton sertifikalı pamuk içeriyor. Koleksiyon, Türkiye’nin yanı sıra Mavi’nin Amerika, Kanada ve Almanya’daki online mağazalarında da satışa sunuldu. 24 yıl içinde 1.2 milyonu aşkın Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat veren EKAD, Indigo Turtles projesi ile de 10 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek veriyor. Dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünün 3’ü Akdeniz’de yaşarken, 2’si düzenli olarak Akdeniz ve Türkiye kıyılarında yumurtluyor.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 110 milyon yıldır yaşayan ve Akdeniz faunasının doğal bir parçası haline gelmiş Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağalarını korumak için çalışmalarını Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı Belek’te sürdürüyor. Yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalan yavru kaplumbağaların, ortalama yüzde 50’si denize ulaşabiliyor ve bunu başaranların sadece binde 3’ü erginliğe ulaşabiliyor.