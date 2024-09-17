Mavi'den (MAVI) altı ayda 1,5 milyar lira net kâr

Jean ve hazır giyim markası Mavi (MAVI), 1 Şubat – 31 Temmuz 2024 dönemini kapsayan ilk altı aylık enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin, yılın ilk yarısında toplam gelirleri 16 milyar 399 milyon TL, net kârı ise yüzde 30 artışla 1 milyar 519 milyon TL olarak gerçekleşti.

Raporlama döneminde FAVÖK yüzde 14 büyümeyle 3 milyar 371 milyon TL gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 20,6 oldu. Makro ekonomik koşullar paralelinde tüketici talebinde meydana gelen yavaşlamanın etkisinde geçen ikinci çeyrekte; konsolide satış gelirleri 7 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşirken, 1 milyar 219 milyon TL FAVÖK, 468 milyon TL net kâr elde edildi.

770 bin yeni müşteri

Mavi’nin ilk altı ayda toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i perakende, yüzde 21’i toptan, yüzde 9’u e-ticaret satışlarından geldi. 2024 yılında 15 yeni mağaza açılışı ve 10 mağazada metrekare genişlemesi planı olan Mavi, ilk yarıda 6 yeni mağaza açılışı ve 6 mağazada büyüme gerçekleştirerek 179 bin metrekare satış alanına ulaştı.

Kadın ve erkekte, denim ve lifestyle ürün kategorilerinde büyümesini sürdüren ve yılda 1,3 milyon yeni müşteri kazanmayı hedefleyen şirket, ilk altı ayda 770 bin yeni müşteri kazanımı gerçekleştirmiş durumda.

'3,3 milyar TL nakit yaratmış bulunuyoruz'

İlk yarı performansını değerlendiren Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, şunları söyledi: “İkinci çeyrekteki yavaşlamaya rağmen; güçlü marka konumlandırmamız, güvenilir fiyat stratejimiz, yüksek kalitemiz ve sürekli yenilik sunmamız sayesinde müşterinin Mavi’ye olan talebini her koşulda canlı tutuyoruz. Mavi NEXT stratejimiz doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedeflerimize odaklanıyoruz.

Azalan talep ortamında rekabet koşullarını doğru fiyat stratejisi ve esnek tedarik zinciriyle yönetirken, brüt kâr marjımızda ikinci çeyrekte de iyileşme kaydettik. Stok seviyemiz dinamik planlama kapasitemiz sayesinde güçlü ve sağlıklı durumda. Yılın ilk altı ayında faaliyetlerimizden 3,3 milyar TL nakit yaratmış bulunuyoruz. Temeli insan, yönetimi ve finansal yapısı sağlam bir şirket olarak her dönemde kârlı büyümeyi ve mutlu Mavi müşterisini odağımızda tutuyoruz."