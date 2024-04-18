Maxxen ve Hithium’dan batarya enerji depolama teknolojileri alanında büyük adım

Sürdürülebilir enerji için ortak vizyonla güçlerini birleştiren iki firmanın iş birliğininin uluslararası lansmanı 17 Nisan’da Dubai’de gerçekleştirildi.

Kontek Enerji’nin %100 iştirak firması Maxxen ile dünyanın ilk 7 batarya enerji depolama sistemleri üreticisi arasında yer alan Hithium, enerji depolama alanında çığır açan stratejik ortaklık ve lisans anlaşmasına imza attı. Gelecekte daha güçlü ve verimli enerji çözümleri geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu ortaklık çerçevesinde, globalde ve yerelde daha sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulması hedefleniyor.

İki dev marka, geleceğin enerji ihtiyaçlarını yeniden tanımlamak için güçlerini birleştiriyor

Türkiye'de batarya enerji depolama sistemleri üretim tesisi kurarak enerji depolama sektöründe fark yaratmayı hedefleyen Maxxen ve Hithium tarafından yenilenebilir enerjiye yönelik yapılan bu stratejik yatırım, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma yolunda atılan önemli bir adım olma özelliği taşıyor.Bu anlaşma kapsamında sürdürülebilir enerji alanında çığır açacak inovasyonlar geliştirilmesi planlanıyor. Maxxen ve Hithium Enerji; batarya enerji depolama teknolojilerinin daha geniş kitlelere yayılmasını hızlandırarak, dünya çapında enerji dönüşümüne katkı sağlayacak.

İş Birliğinin Türkiye lansmanı 17 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak

İş birliğine dair önemli ayrıntılar, 17 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek lansman ile katılımcılarla paylaşılacak. Lansmanda, iş birliğine ilişkin kapsamlı bilgilerin yanı sıra, ortaklığın yatırım hedefleri ve gelecek adımlarına ilişkin detaylar da aktarılacak.