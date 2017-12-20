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Maysan Mando'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurulunca, Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Maysan Mando'ya rekabet soruşturması
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Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan Kurul kararına göre, Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin şikayetçiye mal vermeyi reddettiği, rakipleriyle ortak hareket ederek şikayetçiyi pazar dışına itmeye çalıştığı ve rekabeti engellediği iddiasını içeren başvuru, mahkeme kararı üzerine yeniden değerlendirildi.

Söz konusu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, uygulamalar incelenerek soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Kararın, mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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