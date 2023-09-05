McDonald's Ankara Etlik'te yeni restoran açtı

McDonald’s Türkiye, Ankara Etlik’te yeni restoranının açılışını gerçekleştirdi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en değerli 5. markası McDonald’s, Türkiye’deki restoran sayısını artırmaya devam ediyor.

Ürün içeriklerinin yüzde 98’ini yerel üreticilerden tedarik ederek ekonomiye katkı sunan McDonald’s, 2023 yılında 7500’e yaklaşan çalışan sayısıyla istihdama desteğini de sürdürüyor.

Son olarak McDonald’s Türkiye’nin yeni restoran konseptiyle açılan Ankara-Etlik şubesinde, geleceğin restoran deneyimi misafirlerin hizmetine sunuluyor.

Yenilikçi dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş imkânı ve masaya servis hizmetinin yanı sıra paket servis hizmeti de Ankaralıları sevilen McDonald’s lezzetleri ile buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, "Yeni konseptimiz ve geleceğin restoran deneyimini Ankaralılar ile bir kez daha bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. McDonald’s Türkiye olarak yeni konseptimizi ve ikonik lezzetlerimizi Türkiye’nin her noktasına taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.