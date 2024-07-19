'Medisa' 500 milyon TL’lik sermayeye ulaştı

Dijital sağlık ve sigorta yetkinliklerinin bir araya geldiği ‘özel sağlık sistemi’ni Türkiye’de hayata geçirmeye hazırlanan şirket, poliçe sahiplerine bütünsel bir sağlık deneyimi sunuyor. Aksigorta ile stratejik iş birliğini hayata geçiren şirket, önümüzdeki dönemde Topluluk Finansal Hizmetler, müşteri ve dağıtım kanalı güçleriyle büyümeyi ve dijital dönüşümün sigortacılık iş kolundaki öncü şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.

Bulut tabanlı ilk sigortacılık uygulaması

Türkiye’nin bulut tabanlı, yeni nesil teknolojilerle geliştirilen ilk sigortacılık uygulamasını hayata geçiren firma; güçlü teknolojik altyapısı ve alanında uzman organizasyonu ile farklılaşmayı hedefliyor. Sabancı Ventures yatırımları ile stratejik iş birliklerine başlayan şirket, yapay zeka tabanlı dijital sağlık uygulaması geliştirmeleri, ile, kişiye özel sigorta ve hizmetlerini tüm kanallardan müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Hedef: Sağlık alanında kalıcı değer yaratabilmek

Medisa Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, bir sağlık sigorta şirketi olmanın ötesinde amaçlarının müşterilerinin sağlık yolculuğunda tüm ihtiyaçlarını karşılayan özel bir sağlık sistemi sunmak olduğunun altını çizerken, “Bireylerin sağlık yolculuğunda önleme, teşhis, tedavi ve ödemeden meydana gelen bir zincir var. Tüm dünyada sigorta şirketleri, genellikle bu zincirin ödeyicisi tarafında duruyor. Bizim amacımız ise kişiselleştirilmiş süreçlerle, ihtiyaç anında bu zincirin tamamında olmak. Dijital alanda sahip olduğumuz tüm yetkinlikleri, çok daha kapsamlı bir müşteri deneyimi için seferber etmek. Önce bireyden başlayarak toplum sağlığına katkıda bulunmak; sağlık alanında kalıcı ve uzun vadeli bir değer yaratmak. Önümüzdeki dönemde duyuracağımız yeni proje ve uygulamalarla da bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyacağız” dedi.