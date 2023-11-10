Mekpan, 3. hat yatırımıyla kapasite artıracak

Zeki Demirtaşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine üretim hakkında bilgi veren Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, “Bu yıl içerisinde devreye almayı planladığımız 3. hat yatırımımız ile birlikte yıllık üretim kapasitemizi 8,5 milyon m2'den 13,6 milyon m2’ye çıkarmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle günlük fiili üretim miktarında 25 bin m2’den 40 bin m2’ye ulaşıyoruz. Tek çatı altındaki Türkiye’nin en büyük panel fabrikasıyız” dedi.

"65 bin m2 alana ulaşıyoruz''

DESMÜD’ün ziyaretinden son derece memnun olduklarını belirten Celalettin Hakan Katırcı, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 yılı listesinde yer alma başarısını gösteren Mekpan Panel olarak, üretim verimliliğinde de sektörde ilk sıralarda yer alıyoruz.

2011 yılında sahip olduğumuz güçlü sermaye, yetkin insan kaynağı, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkilerinden aldığımız güçle faaliyetlerine başlayan Mekpan Panel, bugün Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığımız yatırımlarla 41 bin m2’si kapalı olmak üzere 65 bin m2 alana ulaşıyoruz” diye konuştu. Katırcı, bu yıl içerisinde devreye alınacak 3. hat yatırımıyla kapasite artıracaklarını söyledi.

"Mekpan Panel ailesi derneğimize güç katacaktır"

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ise, “Derneğimiz yurt içi ve yurt dışında sektör ile ilgili tüm gelişme ve faaliyetleri yakından takip etmekte ve aktif üye kadrosuyla pek çok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Üyelerimiz dünyanın pek çok ülkesiyle yakın ilişkiler içerisinde bulunmakta ve Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ve Rusya Cumhuriyetleri başta olmak üzere toplam 167 ülkeden oluşan bir ihracat zincirini yürüterek, her gün daha fazla büyüyor.

Yaptığı yatırımlarla kapalı alanı 65 bin m2 alana ulaşan ve tek çatı altındaki Türkiye’nin en büyük panel fabrikası olan Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Beyin ve Mekpan ailesinin üyeliği derneğimize ve sektörümüze güç katacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.