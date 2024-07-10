Mekpan Panel'den LGS'de başarı kazanan öğrencilere teşvik armağanı

Meram Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu’ndan gerçekleştirilen ödül törenine Okul Müdürü Bekir Eğilmez, Rehber Öğretmen Enes Aydın, Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ve LGS’ de başarılı olan öğrencilerle velileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Eğilmez, okula verdiği destek ve LGS’ deki başarılı olan öğrencileri ödüllendirdiği için Celalettin Hakan Katırcı ’ya teşekkür ederek, “Okulumuz 8. Sınıf öğrencilerinden Rüveyda Rana Bedir LGS’ de okul 1.si, Ayşe Kanarya okul 2.si ve Elif Erva Gürpınar da okul 3.sü oldu. Bu başarı Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı tarafından ödüllendirildi. Okulumuza her zaman yardımlarını ve desteklerini veren Celalettin Hakan Katırcı Beyefendiye, öğrencilerimizin eğitiminde fedakarca çalışan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Başarıyı ödüllendirmek bizim geleneğimiz"

Celalettin Hakan Katırcı LGS’ de başarılı olan öğrencileri kutlayarak, “Şirketimiz başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla ödüllendirmeyi geleneksel hale getirdi. Konya’da farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutlarken, vatanımıza ve milletimize faydalı nesiller yetiştiren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimize tüm eğitim hayatında başarılarının devamını dilerim. Mekpan Panel olarak, eğitim ve sağlık alanını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Celalettin Hakan Katırcı, LGS okul 1. si olan Rüveyda Rana Bedir’e laptop bilgisayar, LGS okul 2.cisi Ayşe Kanarya’ ya bisiklet ve okul 3.cüsü Elif Erva Gürpınar’a da akıllı saat hediye etti.