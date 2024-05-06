Mercedes-Benz Türk ihracat atağına devam ediyor

1970 yılında Mısır’a gerçekleştirdiği ilk otobüs ihracatı ve 2001 yılında Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ilk kamyon ihracatının ardından Mercedes-Benz Türk, bugün gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye’nin yıldızı olmaya devam ediyor.

2023 yılını rekorlarla kapatan şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde 2.865 adet kamyon ve çekici, 769 adet otobüs ihracatıyla ağır ticari araç endüstrisindeki öncülüğünü sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 6’sına imza atarken, Hoşdere Otobüs Fabrikasında ürettiği her 10 otobüsten 7’sini ihraç etti. İlk çeyrekte Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 27 farklı ülkeye otobüs ihracatı yapılırken, Anadolu’nun merkezindeki Aksaray’da üretilen kamyonlar 13 ülkede yollara çıktı.