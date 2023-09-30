Mercedes-Benz Türk’ten Aksaray’a GES yatırımı

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 1.3 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralini devreye aldı.

Mercedes-Benz Türk’ün ‘Yeşil Hedefler’ programı kapsamında 2039’a kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü Ulf Raese; “Aksaray’da açılacak Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 8’i bu santralden karşılanacak” dedi.

Raese, yatırım ile çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlayacaklarını söyledi.