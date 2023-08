Mercedes-Benz Türk’ten kız öğrencilere destek

Takip Et

Başak Nur GÖKÇAM

2004 yılında 17 ilde 200 kızın desteklenmesiyle başlayan ve Mercedes-Benz Türk ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi her yıl bin kıza burs vermeye devam ediyor. ‘Yıldız Kızlar’ı geleneksel İstanbul ziyaretinde ağırlayan Mercedes-Benz Türk; Edirne, Sakarya, Van, Sinop, Tekirdağ’dan gelen 25 Yıldız Kızı İstanbul’da bir araya getirdi.

Projeye ilişkin konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Her bir Yıldız Kızımızın gözlerindeki parıltı ve aydınlık gelecekleri hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bugün programımızın 19’uncu yılını birlikte kutluyoruz. Eminim birlikte daha nicelerini yaşayacağız. Çünkü Mercedes-Benz Türk olarak bu tarz programların sürdürülebilir ve uzun soluklu olmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.

Kadınların güçlenmesinin eğitim yoluyla olacağı düşüncesiyle programımızda hem burs hem de eğitimler var” dedi. Mercedes-Benz Türk olarak toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği tanınması konularını çok önemsediklerinin altını çizen Sülün, “İstihdam ettiğimiz kadın çalışanlarımıza tüm kanuni haklarının yanı sıra ayrıca özel yan haklar da sunuyoruz.

Her geçen gün destekleri genişletmeye yönelik de çalışmalarımıza devam ediyoruz.Biz eğitimin, eşitliğin, kültür sanatın ve sporun daima yanında olmak üzere rotamızı belirledik. Umudumuz ve geleceğimiz siz Yıldız Kızlarımızın elinde. Sizinle ve başarılarınızla gurur duyduğumuzu bir kez daha söyleyerek yolunuzun her daim açık olmasını diliyorum. Unutmayın biz Mercedes-Benz Türk ailesi olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

“Okula gidemeyen kız öğrenci kalmasın”

Projeye ilişkin konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise “Mercedes-Benz Türk ile beraber 19 yıl boyunca eğitimine devam etmek isteyen kız öğrencilere, eğitim bursu vererek ve onların niteliksel gelişimlerine katkı sunarak, kurucumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın izinde yürümeye devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği çok önemli, ekonomik zorlukları nedeniyle okula gidemeyen kız öğrenci kalmasın diye emek veren paydaşımız Mercedes-Benz Türk’ü de kutluyoruz. Hepimizin emeğine sağlık” diye konuştu.