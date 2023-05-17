Merck Türkiye’den depremzede öğrencilere destek

Burs fonuna ek olarak, ülkemizin köklü üniversitelerinde öğrenim gören 10’u Tıp Fakültesi öğrencisi olmak üzere 25 lisans düzeyinde depremzede öğrenciye de eğitim bursu sağladı. Böylece Merck Türkiye, 35’i Tıp Fakültesi öğrencisi olan toplamda 50 depremzede üniversiteli gencin eğitimine destek sağlayacak.

Konuya ilişkin konuşan Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer, “Ülkece yaşadığımız deprem felaketinin derin üzüntüsünü taşıyoruz. Bu zorlu günlerde dayanışmanın gücüne inanıyoruz.

Bizler de Merck Türkiye olarak ilk andan itibaren yaraları sarmak için katkılarda bulunduk. Türkiye’deki 25’inci yılımız kapsamında, deprem sebebiyle üniversite öğrenimleri kesintiye uğrama riski taşıyan öğrencilere destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamaya ve gençlerin eğitimine destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.