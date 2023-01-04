Merko, raflarda artık kendi markasıyla olacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Frigo Pak Gıda’yı bünyesine katarak global gıda zincirlerine giriş yapan Merko Gıda, 2023 yılı sonunda kendi markasıyla da raflarda yerini alacak. Global zincir market ve restoran raflarına odaklanan firma, ‘private label’ kategorisinde yerini almak için 100 milyon TL’lik yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Türkiye’nin en büyük sanayi tipi domates üreticilerinden Merko Gıda, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla entegre bir gıda şirketine dönüşmeyi sürdürüyor. Şirket, geçen yıl sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25’ini satın alarak narenciye alanında konserve ve dondurulmuş meyve-sebze, gazlı içecekler, meyve suyu ve sebze konservesi pazarına giriş yapmıştı. 8.5 milyon dolarlık bu satın almayla birlikte ihracatta farklı pazarlara girmeyi hedefleyen Merko Gıda, bu konudaki hazırlıklarını hızlandırdı” dedi.

Frigo Pak Gıda ile birlikte artan yurtdışı kaynaklı iş hacmine bağlı olarak üretim tesislerinde mevcut küp domates hatlarına ek kapama ve kutulama yatırımına da başladıklarını açıklayan Blake, bu yatırımla perakendeye uygun boyuttaki paketlerle farklı coğrafyaların zincir market ve restoranlarında yer alacaklarını söyledi. Bunun için 100 milyon TL’yi aşan bir yatırıma imza attıklarını ileten Blake, “Frigo Pak Gıda’yla gerçekleştirdiğimiz birleşme, ihracatta farklı pazarlara giriş yapmamızı da sağladı. Burada en büyük talep zincir restoran ve marketlerin ‘private label’ kategorisinden geliyor. Bu alana girmek için küçük kutulama ve kapama yatırımına imza atıyoruz” dedi. Bir sonraki adımı da kendi markalarını oluşturmak olarak açıklayan Blake, “Bu markayı dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edeceğiz. Hem perakende de hem de ev tüketiminde uygun olan bu ürünlerin üretimine 2023 yılında başlayacağız” bilgisini verdi.

AB ülkelerine göz dikti

Frigo Pak Gıda ile birlikte önemli bir büyüme hamlesine girdiklerini dile getiren Blake, “Bu yıl temmuz-eylül döneminde konsolide satışlarımızı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 517 artırdık. Böylece şirket tarihimizin en yüksek 3 aylık satış performansına ulaşmış olduk. Aynı dönemde net dönem konsolide kârımız da yüzde 932’lik bir artış kaydetti” dedi. Satın alma, yatırım ve ihracatla da sektörde farklı konumlandıklarını söyleyen Blake, şöyle devam etti: “Bugün dünyanın her yerine markamızı taşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de farklı ürün gamı ve segmentlerle Frigo Pak ile hızlı büyüyeceğine inanıyoruz. Frigo Pak Gıda’nın ihracat yaptığı ülkelerin başında İngiltere ve Almanya var. Aynı zamanda ABD ve Japonya gibi uzak ülkelere de ihracatı sürdürüyor. Sadece geçen yıl 15’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumda. Bu birleşmeyle birlikte özellikle AB ülkelerine ihracatta önemli bir atılım yapacağız. Yeni ürün ve teknolojilerde de yatırımımız hızla sürecek.”