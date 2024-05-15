Metro Türkiye'de üst düzey atama: David Antunes CEO'luk görevine getirildi
Metro Grup bünyesinde 27 yıldır çeşitli görevler üstlenen David Antunes, Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı. Daha önce Portekiz’de CEO olarak görev yapan David Antunes, Türkiye’deki yeni görevine 1 Mayıs itibarıyla başladı.
Yaklaşık 4 yıldır Metro Türkiye’nin dönüşümüne ve büyüme stratejilerine liderlik eden Sinem Türüng, şirketin CEO koltuğunu David Antunes’e devretti.
İş hayatına Kasım 1997 tarihinde Metro Grup’ta başlayan David Antunes, Asya Bölgesi'nde ve Orta Doğu Avrupa Bölgesi’nde Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi rollerini üstlendi.
Mayıs 2011'de Metro Grup Kurumsal Tedarik Zinciri Grup Müdürü olarak atanan David Antunes, Şubat 2012'de Polonya'da Operasyon Direktörü, Ekim 2014 itibarıyla de Satın Alma Direktörü görevlerinde bulundu.
Nisan 2018'den bu yana Portekiz CEO’su olarak çalışma hayatına devam eden Antunes, şirketin kârlı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etti.