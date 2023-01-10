Metro Türkiye'den 35 mağazasına 70 elektrikli şarj istasyonu

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, ocak ayı sonuna kadar Türkiye genelindeki tüm Metro Türkiye mağazalarında, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanım oranı her geçen gün artan elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurulumu gerçekleşecek.

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya illerindeki mağazalarının da yer aldığı 21 mağazada istasyon kurulumunu tamamlayan Metro Türkiye, ocak sonuna kadar 35 mağazasında toplamda 70 adet ZES istasyonunu hizmete açacak. Bu sayede Metro Türkiye'nin elektrikli araç kullanan müşterileri, alışveriş yaparken araçlarını 30 ila 60 dakika gibi kısa bir sürede I-REC sertifikalı temiz enerji ile şarj etme imkanı bulacak.