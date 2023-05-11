Metro Türkiye’den güneşe dev yatırım

Başak Nur GÖKÇAM

2023’ü yeşil enerji yatırımlarında genişleme yılı ilan eden Metro Türkiye, güneş enerjisi sistemini mağazalarına taşıyor. Toplam 49 futbol sahasına eş değer 200 bin metrekarelik alanda üç faz olarak gerçekleşecek olan projenin 15 mağazayı kapsayan ilk fazı ise devreye alındı.

500 milyon TL’lik yatırımla gerçekleşecek projeyle 2024 yılı sonuna kadar 30 mağazada GES kurulacak. Şirket, 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

GES yatırımları kapsamında mağazalarının mevcut koşullarını inceleyerek projenin teknik olarak gerçekleşebileceği 30 mağaza belirlediklerini belirten Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, “30 mağazaya 30 MW” hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Aracıoğlu, “Projenin ilk fazında İstanbul Merter, Ankara Etlik ve Batıkent, İzmir Çiğli ve Gaziemir, Antalya Kepez ve Alanya ile Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Denizli, Bodrum mağazalarımızda kurulum tamamlandı.

Haziran ayında Adana mağazamız ile birlikte 15 mağazamızda kurulum tamamlanmış olacak. 30 mağazada 30 MW hedefimize ulaştığımızda mağazalarımızdaki enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60’ını güneşten karşılamış olacağız” dedi.

Globalde GES yatırımı yapılan ikinci mağaza

Yeşil enerjiye yönelik ilk çalışmalarına 2014 yılında başladıklarını ve ilk GES yatırımını 2014 yılında devreye aldıkları belirten Aracıoğlu şöyle devam etti: “İlk santralimizi 9 yıl önce Mersin mağazamızda kurduk. Bu yatırımın Metro Grup açısından da önemi büyük.

Çünkü Mersin, grup bünyesinde güneşten temiz enerji elde etme konusunda yatırım yapılan ikinci mağaza. Bu ilk adımın ardından ikinci GES projemizi de 2016 yılında Antalya Konyaaltı mağazamızda hayata geçirdik.

Her iki mağazamızda da GES aktif durumda ve iki mağaza enerji tüketiminin yüzde 35’ini GES’ten karşılıyor. Şimdi enerjisini GES ile karşılayan mağazalarımıza yenilerini ekliyoruz.” İkinci fazın önümüzdeki sene başında, üçüncü fazın ise 2024 sonunda tamamlanacağı bilgisini veren Aracıoğlu, “Metro AG, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde GES ile 2030’a kadar 80 MWp’a ulaşmayı hedefliyor.

Biz Metro Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz projemiz ile bu hedefin yüzde 40’a yakınını ülke olarak gerçekleştirmiş olacağız. Bu hem Metro Türkiye hem de ülkemiz adına gurur verici” dedi.

Yılda 18 bin tonluk emisyon engellenecek

GES projesine ilişkin bilgi veren Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, “63 bin 500 panelin kullanılacağı projemiz ile her yıl 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton emisyonun önüne geçerek karbon ayak izimizi 32 bin tondan, 14 bin tona düşüreceğiz. Metro Türkiye olarak, 2040’ta karbon nötr olma hedefimize paralel olarak enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü güneşten karşılamak için GES yatırımımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Arıcıoğlu, 2024 yılı sonuna kadar 30 mağazanın enerji ihtiyacının, mağazaların çatılarında ve otopark gölgeliklerindeki panellerden karşılanacağını, proje tamamlandığında 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk üretim gerçekleştirileceğini kaydetti.