Metro Türkiye’nin hayvan refahı uygulamalarına iki ödül

Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği merkezine alan ve benimsediği sorumlu iş modeli kapsamında gıda güvenliği alanında da önemli işlere imza atan Metro Türkiye, Türk-Alman Üniversitesi’nin hayvan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla düzenlediği Hayvan Refahı Ödülleri’nde "İyi Yumurta" ve "İyi Balık" kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Doğaya ve hayvan haklarına saygı çerçevesinde yürüttükleri sorumlu iş modeli ile müşterilerine sağlıklı, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir hayvansal gıda ürünleri sunduklarını ifade eden Metro Türkiye Kalite Güvence Müdürü Elif Arabacıoğlu, gerçekleştirdikleri projelerde doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işlerinin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Türkiye’de hayvan refahı programını başlatan ve aktif bir şekilde uygulayan ilk perakende şirketi olduklarına dikkat çeken Elif Arabacıoğlu, “Hayvan refahı konusunda sektöre rol model olmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Aldıkları ödül hakkında açıklamada bulunan Arabacıoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 4. Kez Türk - Alman Üniversitesi’nin düzenlediği Hayvan Refahı Ödülleri’ne layık görülüyoruz. Metro Türkiye olarak dört yıldır üst üste ‘İyi Yumurta’ ödülü alıyoruz. Bununla birlikte geçen yıl ‘İyi Besicilik’ ve ‘İyi Balık’ kategorilerinde de çalışmalarımızla ödüle değer bulunduk. Bu yıl ise yine ‘İyi Yumurta’ ile birlikte ‘İyi Balık’ kategorilerinde ödül aldık. Böylesi önemli bir organizasyonda iki ödüle birden layık görülmek gurur verici. Hayvan refahı, çalışmalarımızı gerçekleştirirken her zaman ön planda tutmaya devam edeceğimiz bir konu olacak, önümüzdeki dönemde de bu konuda yeni hedeflerimiz var” dedi.

Hedef %100 kafessiz tavuk yumurtası

Türkiye’de kafessiz yumurta standardını kabul eden ilk ve tek perakende şirketi Metro Türkiye, 2017 yılında çalışmalarına başlamış ve 2019 yılında kendi markaları altında kafessiz yumurtaları raflarına getirmişti. 2022 yılı itibarıyla Metro Chef markalı yumurtalarının yüzde 76,5’ini kafessiz sistemlerden elde ettiklerini açıklayan Metro Türkiye, 2023 yılı sonuna kadar ise kendi markalı yumurtalarının tamamının kafessiz olmasını taahhüt ediyor. Kafessiz sistemlerde tavuklar kümeste arzu ettikleri gibi gezinip, toprağı eşeleyebiliyor, kanatlarını rahatça açıp, tüneklerde konforlu bir şekilde dinlenip uyuyabiliyor ve folluklarda güvenle yumurtluyor, böylece çok daha az stres altında doğal davranışlarını sergileyebilmiş oluyor. Tüm tedarikçilerini kafessiz yumurta üretim modeli ve hayvan refahı konularında eğitmeye ve denetlemeye başlayan Metro Türkiye’nin bu taahhütü yüzbinlerce hayvanı ilgilendiriyor ve Türkiye'de en fazla çiftlik hayvanını etkileyen refah reformu olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilir kaynaklardan gelen ‘iyi balık’

Türkiye’de kendi markası altında kültür balıklarına raflarında yer veren ilk ve tek marka olarak bu alanda öncü projelere imza atan Metro Türkiye, ‘İyi Balık’ için en çok sattığı 12 tür balık ve deniz ürününü en az %90 oranında sürdürülebilirlik sertifikalı kaynaklardan tedarik ediyor. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları doğrultusunda en az bir sertifikaya sahip olan tedarikçiler ile çalışmayı taahhüt ediyor. Bir diğer taahhüt ise, 2025’e kadar satışını yaptığı tüm kültür balığı tedarikçilerinin çiftliklerindeki azami stok yoğunluklarının çipura, levrek ve somon türleri için 20 kg/m3 ve alabalık için 25 kg/m3 azami stok yoğunluğu standartlarını karşılaması. Hayvan refahı kriterleri kapsamında belirlenen oranlar sayesinde balıkların daha az strese girmesi ve tezgâhlarda daha lezzetli ve sağlıklı balıkların tüketime sunulması hedefleniyor. Bunun için hayvan refahı çalışmalarını takip ederek Metro Türkiye, sürdürülebilir “Çevre Dostu Balık Çiftlikleri”ni desteklemek ve bu sistemle çalışan tedarikçi sayısını artırmak için balık çiftliklerini düzenli olarak hayvan refahı, sürdürülebilir balıkçılık ve gıda güvenliği açısından denetliyor.